Kirgizsko kritizuje najnovší balík európskych sankcií proti Rusku
Na zozname sa nachádza aj niekoľko kirgizských subjektov.
Autor TASR
Biškek 24. októbra (TASR) - Kirgizsko v piatok kritizovalo najnovší balík „jednostranných“ európskych sankcií proti Rusku. Na zozname sa nachádza aj niekoľko kirgizských subjektov, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Kirgizské ministerstvo zahraničia vo vyhlásení uviedlo, že krajina „prísne dodržiava svoje medzinárodné záväzky“ a s Európskou úniou (EÚ) sa usiluje o „otvorený a konštruktívny dialóg“ s cieľom zamedziť riziku obchádzania sankcií. Preto vyzvalo EÚ iniciovať nezávislý audit.
Najnovší 19. balík európskych sankcií proti Rusku za rozpútanie vojny na Ukrajine cieli aj na dve kirgizské banky a dve banky v susednom Tadžikistane. Pre obchádzanie protiruských sankcií v minulosti uvalili sankcie na iné tri banky v Kirgizsku aj Spojené štáty a Spojené kráľovstvo.
Agentúra Reuters napísala, že EÚ a Spojené štáty čoraz viac sprísňujú dohľad nad finančnými tokmi cez oblasť Strednej Ázie, ktorá sa podľa niektorých západných predstaviteľov stala kľúčovým tranzitným uzlom pre tovary a finančné prostriedky, ktoré obchádzajú obmedzenia uvalené na Moskvu.
Ekonomika Kirgizska od začiatku vojny na Ukrajine vo februári 2022 značne narástla, najmä vďaka posilneniu cezhraničného obchodu s Ruskom. Kirgizský prezident Sadyr Džaparov v septembri na Valnom zhromaždení OSN sankcie proti svojej krajine nazval „zásahom do vnútroštátnych záležitostí krajiny“.
Agentúra Reuters uvádza, že Kirgizsko pod vedením Džaparova pri vojne na Ukrajine zaujalo všeobecne proruský postoj.
