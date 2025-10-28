< sekcia Zahraničie
Kirgizsko označilo tri médiá za extrémistické kritické voči vláde
Autor TASR
Biškek 28. októbra (TASR) - Kirgizsko označilo za extrémistické tri médiá, ktoré kritizujú vládu a čítanie ich materiálov je tak nezákonné. Podľa správy agentúry AFP to prispieva k zintenzívneniu potláčania slobody prejavu v krajine, informuje TASR.
Kirgizsko má úzke vzťahy s Ruskom a Čínou a dlho sa považovalo za najdemokratickejšiu z bývalých sovietskych republík v Strednej Ázii. Od nástupu prezidenta Sadyra Džaparova k moci po revolúcii v roku 2020 však viaceré mimovládne organizácie hlásili zvýšený tlak na médiá a občiansku spoločnosť. Úrady to popierajú.
„Informačné materiály mediálnych projektov Temirov Live, Kloop.kg (Kloop Media) a Ait Ait Dese boli označené za extrémistické,“ rozhodol v pondelok súd v hlavnom meste Biškek. Podľa kirgizského trestného práva je držanie či zdieľanie obsahu „extrémistických“ subjektov možné trestať odňatím slobody.
Rozhodnutie nadväzuje na sprísnenie „extrémistickej“ legislatívy, ktorú ľudskoprávne organizácie považujú za ohrozenie slobody prejavu, píše AFP.
Tri postihnuté médiá sa venujú najmä korupcii v krajine a financujú ich prevažne súkromní investori zo Západu. Už od roku 2024 je ich fungovanie obmedzené pre kritiku kirgizských úradov. Ich webové stránky sú blokované, no napriek tomu naďalej publikujú materiály na iných platformách, ako sú Telegram a YouTube. V septembri boli dvaja zamestnanci Kloopu odsúdení na päť rokov väzenia za pokus o podnecovanie masových nepokojov a výtržností, píše AFP.
