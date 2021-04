Kirgizsko oznámilo prímerie s Tadžikistanom

Biškek 29. apríla (TASR) - Kirgizsko vo štvrtok oznámilo, že sa dohodlo na prímerí s Tadžikistanom po tom, čo ráno vypukli boje pozdĺž ich spornej hranice. Informovala o tom agentúra AFP.



Kirgizské ministerstvo zahraničných vecí vo vyhlásení uviedlo, že vo štvrtok od 20.00 h miestneho času bolo dohodnuté "úplné prímerie" s tým, že vojenské sily sa vrátia na svoje základne.



Obe krajiny sa už desaťročia sporia o hranicu, na ktorej dochádza k sporadickým zrážkam. Štvrtkové vypuknutie bojov, do ktorých sa zapojili armády oboch krajín, však bolo neobvyklé a vyvolalo obavy z prerastenia do širšieho konfliktu.



Pred oznámením prímeria obe strany tvrdili, že zvádzajú boje. Kirgizsko uviedlo, že jeho jednotky obsadili hraničný priechod. Kirgizské ministerstvo zdravotníctva informovalo, že 17 ľudí utrpelo zranenia, z toho jeden človek smrteľné.



Tadžický bezpečnostný výbor zasa oznámil, že do nemocnice boli prijatí dvaja ľudia so strelnými zraneniami, z ktorých jeden bol vo vážnom stave.



Boje vypukli po konflikte o vodnú infraštruktúru na hranici medzi týmito krajinami, ktoré získali nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Sporná je viac ako tretina hranice vrátane oblasti okolo de facto tadžickej enklávy Voruch, kde prepukol vo štvrtok konflikt.



Ministerstvo zahraničných vecí Uzbekistanu, najľudnatejšej krajiny v regióne a suseda oboch krajín, už skôr vyzvalo na "okamžité zastavenie nepriateľských akcií" a ponúklo pomoc pri riešení krízy.



Hraničné nezhody medzi Kirgizskom, Tadžikistanom a Uzbekistanom, ktoré sa delia o úrodnú Ferganskú kotlinu, majú svoje korene v demarkačných hraniciach počas Sovietskeho zväzu, dodala AFP.