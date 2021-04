Kirgizsko priznalo 31 mŕtvych po bojoch s Tadžikistanom

Biškek 30. apríla (TASR) - Kirgizsko priznalo v piatok najmenej 154 zranených vrátane 31 smrteľne po štvrtkových bojoch s Tadžikistanom. Ten údaje o obetiach dosiaľ nezverejnil, informovala agentúra AFP.



Kirgizsko zverejnilo aj podrobný zoznam poškodených nehnuteľností vo svojom regióne Batken - objekty na hraničnom priechode, viac ako 20 domov, škola, osem obchodov a kasíno.



Predstavitelia oboch krajín sú však v kontakte a ponúkajú nádej, že konflikt o dôležitú časť riečnej infraštruktúry "vychladne", poznamenala AFP s tým, že prezidenti oboch krajín sa dohodli na stretnutí "v druhej polovici mája" a na "riešení súčasnej situácie výlučne mierovými prostriedkami".



Šéf kirgizskej bezpečnosti uviedol, že sa v piatok stretol so svojím tadžickým náprotivkom na "neutrálnom území" pri hraniciach. Vyhlásil, že problémy týkajúce sa spoločných hraníc budú vyriešené "v najbližších dňoch".



Okrem toho vo "vzácnom" vyhlásení Tadžikistanu sa uvádza, že spoločná kirgizsko-tadžická pracovná skupina "vyvíja úsilie s nádejou na mier a priateľstvo".



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok uviedol, že ruský prezident Vladimir Putin je "hlboko znepokojený" konfliktom medzi oboma krajinami, kde má Moskva vojenské základne. Rusko je podľa neho "vždy pripravené" zohrať "sprostredkovateľskú úlohu".



Boje vypukli vo štvrtok ráno. Kirgizské ministerstvo zahraničných vecí neskôr uviedlo, že od 20.00 h miestneho času bolo dohodnuté "úplné prímerie" s tým, že vojenské sily sa vrátia na svoje základne.



Podľa kirgizských úradov bolo z dvoch okresov susediacich s Tadžikistanom, kde boli boje najintenzívnejšie, evakuovaných viac ako 10.000 občanov Kirgizska.



Obe krajiny sa už desaťročia sporia o hranicu, na ktorej dochádza k sporadickým zrážkam. Štvrtkové vypuknutie bojov, do ktorých sa zapojili armády oboch krajín, však bolo neobvyklé a vyvolalo obavy z prerastenia do širšieho konfliktu. Boje vypukli po konflikte o vodnú infraštruktúru na hranici medzi týmito krajinami, ktoré získali nezávislosť po rozpade Sovietskeho zväzu v roku 1991. Sporná je viac ako tretina hranice vrátane oblasti okolo de facto tadžickej enklávy Voruch, kde prepukol vo štvrtok konflikt.