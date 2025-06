Kirgizsko schválilo zákon, ktorým posilnilo svoj jazyk na úkor ruštiny

Biškek 25. júna (TASR) - Kirgizský parlament v stredu schválil zákon na posilnenie kirgizštiny oproti ruštine. Podľa agentúry AFP k tomuto kroku došlo v čase slabnúceho vplyvu Ruska v strednej Ázii, čo dáva do súvisu aj s ruskou inváziou na Ukrajinu, píše TASR.



Podľa nového zákona musí byť najmenej 60 percent televízneho a rozhlasového vysielania v kirgizskom jazyku. V ňom musia byť uvedené aj názvy miest a v reklamách musia byť texty v kirgizštine väčším písmom než v ruštine.



Zo siedmich miliónov obyvateľov krajiny približne 80 percent hovorí po rusky a ruština sa bežne používa aj v každodennej komunikácii. „Pokiaľ budeme voči kirgizskému jazyku ľahostajní, v nasledujúcich rokoch prestaneme byť národom,“ povedal predseda parlamentu Nurlanbekom Turgunbekom uulu.



Podľa zákona musia kirgizský jazyk ovládať aj verejní činitelia vrátane sudcov, štátnych zamestnancov, prokurátorov a volených predstaviteľov. Niektorí poslanci vyjadrili obavy, že mnohí štátni zamestnanci v súčasnosti neovládajú kirgizštinu dostatočne dobre, čo by mohlo spôsobiť personálne problémy aj v parlamente.



V Strednej Ázii sa ovládanie ruštiny spája s vyšším spoločenským postavením, čo okrem prístupu k prestížnejším pracovným miestam uľahčuje pre migrantov vycestovať za prácou do Ruska.



Proti pokusom krajín Strednej Ázie posilniť národné identity už v minulosti zasiahli niektorí ruskí politici a obvinili ich, že sa snažia vzdialiť od svojho spojenca, píše AFP.