Kirgizsko vyzvalo eurokomisiu na rokovania pre jej sankčný zoznam
Kirgizsko, bývalý štát Sovietskeho zväzu a spojenec Ruska s približne siedmimi miliónmi obyvateľov, sa dostalo pod drobnohľad EÚ pre potenciálne obchádzanie ruských sankcií.
Autor TASR
Biškek 28. apríla (TASR) - Kirgizsko v utorok vyzvalo na transparentné a odpolitizované rokovania s Európskou komisiou (EK) po nedávnom rozšírení zoznamu sankcií uvalených na Rusko, ktoré zahrnuli aj niektoré kirgizské spoločnosti a banky, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí stredoázijskej krajiny. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Kirgizsko, bývalý štát Sovietskeho zväzu a spojenec Ruska s približne siedmimi miliónmi obyvateľov, sa dostalo pod drobnohľad EÚ pre potenciálne obchádzanie ruských sankcií. To napokon viedlo Úniu k prijatiu opatrení namierených proti kirgizským bankám a spoločnostiam pracujúcim v oblasti kryptomien.
V poradí 20. balík sankcií EÚ, ktorý bol prijatý minulý týždeň, do istej miery obmedzil aj vývoz tovaru do Kirgizska. Existuje totiž riziko, že veci smerujúce do tejto krajiny by sa mohli nakoniec prepravovať do Ruska, píše Reuters.
Rezort diplomacie Kirgizska uviedol, že štát naďalej dodržiava medzinárodné právo a koná v prísnom súlade so svojimi zákonmi a medzinárodnými záväzkami. Zároveň však vyjadril obavy z jednostranných reštriktívnych opatrení voči tretím krajinám.
