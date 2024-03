Kirgizsko vyzýva svojich občanov, aby obmedzili cestovanie do Ruska

Biškek 27. marca (TASR) - Kirgizsko odporúča svojim občanom, aby necestovali do Ruska, ak to nie je nevyhnutné. Tamojšie ministerstvo zahraničných vecí predmetné odporúčanie zverejnilo po piatkovom teroristickom útoku v Rusku, z ktorého sú podozriví migranti zo strednej Ázie. TASR o tom informuje podľa stredajšej správy agentúry Reuters.



Kirgizský rezort diplomacie v odporúčaní ďalej uviedol, že ak Kirgizi do Ruska predsa len - z nevyhnutných dôvodov - vycestujú, mali by mať pri sebe všetky potrebné doklady. Rezort ich zároveň vyzval, aby v takom prípade dodržiavali nariadenia ruskej polície.



Po teroristickom útoku na predmestí Moskvy zostáva vo vyšetrovacej väzbe aj jeden muž narodený v Kirgizku. Rozhodol o tom v utorok ruský súd. Podozrivý je z toho, že poskytoval ubytovanie štyrom domnelým páchateľom masakry tadžického pôvodu.



Po útoku a zadržaní podozrivých sa v Rusku ešte viac vyostrili už aj tak panujúce protimigračné nálady, ktoré sa dosiaľ týkali predovšetkým pracovnej sily prichádzajúcej prichádzajúcich tam z prevažne moslimských krajín strednej Ázie.



K útoku na koncertnú sálu Crocus City Hall pri Moskve došlo v piatok 22. marca. Vyžiadal si najmenej 139 obetí na životoch a takmer 200 zranených. Do budovy vnikli štyria ozbrojenci, ktorí strieľali na divákov a založili požiar. K útoku sa prihlásila džihádistická organizácia Islamský štát (IS), ktorá zverejnila i zábery z masakru. IS však neidentifikovala útočníkov.



Z videí a fotografií, ktoré kolujú na internete, sa zdá, že podozriví útočníci boli podrobení mučeniu. Kremeľ tieto obvinenia odmietol komentovať, pričom mnohí ruskí politici dokonca chválili príslušníkov bezpečnostných zložiek podieľajúcich sa na zadržiavaní podozrivých.



V Rusku pracujú tisíce ľudí, ktorí pochádzajú z Tadžikistanu, Uzbekistanu aj Kirgizska. Mnohí sa sťažujú na to, že ich život a práca v tejto krajine sú stále ťažšie. Podľa Reuters sa napríklad stáva, že niektorí ľudia v Rusku odmietajú čo len nastúpiť do taxíku šoférovaného Tadžikom.