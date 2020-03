Kirgizsko zakázalo cudzincom vstup do krajiny

Biškek 17. marca (TASR) - Kirgizsko dočasne zakázalo cudzincom vstup do krajiny z dôvodu šírenia nového druhu koronavírusu SARS-CoV-2. Informovala o tom v utorok v hlavnom meste Biškek podpredsedníčka kirgizskej vlády Altynai Omurbekovová, píše agentúra TASS.



"Dočasný zákaz vstupu pre občanov iných krajín bol zavedený z dôvodu hrozby koronavírusu," povedala Omurbekovová a zdôraznila, že podobné obmedzenia zaviedli už mnohé krajiny. "Musíme prijať takéto preventívne opatrenia," vyhlásila s tým, že sa to nebude týkať nákladnej dopravy.



Kirgizsko takisto rozhodlo o prerušení všetkých medzinárodných letov a osobných vlakov do zahraničia. Zrušené budú konkrétne vlaky z Biškeku do Moskvy, Kazane a Novosibirska, oznámil hovorca kirgizských železníc Erkinbek Kayumov. Obmedzenia nebudú platiť pre osobné vlaky v rámci krajiny ani pre nákladnú dopravu, dodal.



V Kirgizsku sa zatiaľ osoba infikovaná koronavírusom nevyskytla. V dvoch oblastiach v regióne Čüy na severe krajiny boli zriadené špeciálne nemocnice na starostlivosť o pacientov s ochorením Covid-19.



Predstavitelia tejto stredoázijskej krajiny koncom januára rozhodli o dočasnom zákaze dovozu poľnohospodárskych plodín a mäsa z Číny, kde sa nový typ koronavírusu po prvý raz objavil koncom decembra 2019. Toto rozhodnutie bolo predĺžené až do odvolania.



Preventívne bola na tri týždne prerušená výučba na školách a univerzitách, zatvorené sú kiná i nočné či počítačové kluby.



Na hraniciach Kirgizska sú nepretržite lekári, ktorí kontrolujú zdravotný stav ľudí prichádzajúcich do krajiny. Do vlasti sa už zo štátov zasiahnutých koronavírusom vrátilo približne 500 osôb, ktoré sú pod lekárskym dohľadom.