Kirgizsko zakázalo online pornografiu

Biškek 29. júla (TASR) - Kirgizsko prekvapivo zaviedlo štátnu kontrolu pre prístup na internet v snahe obmedziť prístup k online pornografii. V utorok to oznámila kancelária prezidenta Sadyra Džaparova, píše TASR podľa správ agentúr AFP a Reuters.



Prezidentský dekrét zverejnený v pondelok „zavádza dočasný 100-percentný štátny monopol na dodávku a poskytovanie medzinárodnej internetovej prevádzky na území Kirgizskej republiky“. Monopol bude platiť od 15. augusta 2025 do 14. augusta 2026. Z dekrétu nebolo jasné, či je možné ho predĺžiť.



Telekomunikační operátori budú musieť do dvoch mesiacov previesť „výhradné právo na poskytovanie medzinárodnej internetovej prevádzky“ vstupujúcej do Kirgizska na štátnu firmu Elkat, uvádza sa v dekréte. Traja operátori v utorok agentúre AFP potvrdili, že Elkat sa stane jediným poskytovateľom internetu, ale uviedli, že pre ich zákazníkov sa nič nezmení.



Podľa Medzinárodnej telekomunikačnej únie ako agentúry OSN je štátny monopol na poskytovateľov internetu pomerne zriedkavý a bežný je len v autoritárskych režimoch.



Nová legislatíva tiež vyžaduje, aby poskytovatelia internetových služieb blokovali webové stránky súvisiace s pornografiou na základe rozhodnutí ministerstva kultúry. Za porušenie hrozia pokuty. Prezidentova kancelária uviedla, že cieľom je „ochrániť morálne a etické hodnoty“ v prevažne moslimskom Kirgizsku.



Podľa agentúr AFP a Reuters ide o prekvapivý krok krajiny, ktorá bola dlho považovaná za najdemokratickejšiu v Strednej Ázii.



Kirgizsko zažíva od roku 2020, kedy sa k moci dostal prezident Džaparov, rastúci tlak na opozičné skupiny a nezávislé médiá, píše AFP. Nový zákon o internete prichádza pred parlamentnými voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2026, a prezidentskými voľbami, ktoré sa majú konať v roku 2027. Džaparov naznačil, že bude opäť kandidovať.