Kirgizsko žiada ODKB o vyslanie vojakov na hranice s Tadžikistanom

Biškek 19. októbra (TASR) - Kirgizsko požiadalo Ruskom vedený bezpečnostný blok, aby vyslalo mierotvorcov na jeho sporné hranice s Tadžikistanom. Mierotvorcovia majú zaistiť, že bude dodržiavané prímerie medzi týmito dvoma bývalými sovietskymi republikami. Oznámil to v stredu kirgizský minister obrany Baktybek Bekbolotov, informuje TASR podľa správ agentúr Reuters a AFP.



Bekbolotov povedal novinárom, že požiadal Organizáciu zmluvy o kolektívnej bezpečnosti (ODKB) o rozmiestnenie "malého" počtu vojakov v sporných pohraničných oblastiach. "Mier nebude, kým sa medzi nás nepostaví arbiter... Kirgizi majú svoju pravdu a Tadžici tiež," vyhlásil Bekbolotov.



Podľa šéfa kirgizského rezortu obrany by mali vojaci ODKB na hraniciach Kirgizka a Tadžikistanu "dohliadať na mier a stiahnutie ťažkej techniky z hraníc".



Medzi Kirgizskom a Tadžikistanom dochádza pravidelne k bojovým stretom, keďže od rozpadu Sovietskeho zväzu vedú spory o svoju 970 kilometrov dlhú spoločnú hranicu. Pri bojoch, ktoré v pohraničí týchto dvoch krajín vypukli minulý mesiac, zahynulo asi 100 ľudí.



Prímerie, ktoré bolo dohodnuté 26. septembra, je zatiaľ dodržiavané. Avšak tadžická pohraničná stráž obvinila v stredu Kirgizsko, že do blízkosti hraníc preváža viac vojenskej techniky a so "zlomyseľnými plánmi" tam buduje opevnenia.



Začiatkom tohto týždňa pritom požiadal aj kirgizský prezident Sadyr Žaparov šéfa Kremľa Vladimira Putina, aby pohraničný spor pomohol vyriešiť.