Kirgizsko:Po rezignácii prezidenta prevzal funkcie hlavy štátu premiér

Biškek 15. októbra (TASR) - Nový kirgizský premiér Sadyr Žaparov prevzal vo štvrtok právomoci hlavy štátu po tom, čo prezident tejto stredoázijskej krajiny Sooronbaj Žeenbekov odstúpil z funkcie. Informovala o tom agentúra AFP.



"Právomoci hlavy štátu a predsedu vlády boli prenesené na mňa," povedal Žaparov svojim priaznivcom po tom, čo sa predseda parlamentu Kanatbek Isajev odmietol stať úradujúcim prezidentom.



Podľa ústavy sa nové prezidentské voľby v Kirgizsku musia usporiadať do troch mesiacov, píše agentúra Reuters.



Politická kríza v Kirgizsku vypukla po parlamentných voľbách, ktoré sa konali 4. októbra. Prívrženci strán, ktoré sa nedostali do parlamentu, sa v noci na 6. októbra zmocnili niekoľkých vládnych budov a prepustili z väzenia exprezidenta Almazebka Atambajeva a mnoho ďalších politikov vrátane Žaparova. V centre kirgizskej metropoly následne došlo k zrážkam medzi stúpencami rôznych opozičných síl.



V tejto situácii podali demisiu predseda vlády Kubatbek Boronov i predseda parlamentu Dastanbek Džumabekov. V snahe zabrániť ďalším protestom potom Žeenbekov zaviedol v Biškeku výnimočný stav a republiková Ústredná volebná komisia vyhlásila výsledky parlamentných volieb za neplatné. Dátum nových volieb musí byť oznámený do 6. novembra.



V utorok a stredu boli v Kirgizsku zvolení noví predseda parlamentu i predseda vlády. Premiérom sa stal Sadyr Žaparov, ktorý vzápätí oznámil, že sa chce zasadiť za odchod Žeenbekova z funkcie hlavy štátu.



V stredu, po potvrdení Žaparova do funkcie premiéra, sa konalo rokovanie o Žeenbekovom prípadnom odchode z funkcie.



Prezidentská tlačová služba po nich ešte uviedla, že Žeenbekov je pripravený odísť z funkcie, ale až po nových parlamentných voľbách, ktoré ešte nie sú naplánované. Kancelária vo svojom vyhlásení uviedla, že Žeenbekovov odchod by teraz viedol "k nepredvídateľnému vývoju, ktorý by štátu uškodil".