Kirgizský parlament schválil dekrét o výnimočnom stave v Biškeku

Biškek 13. októbra (TASR) - Poslanci kirgizského parlamentu schválili na utorňajšej mimoriadnej schôdzi rozhodnutie prezidenta Sooronbaja Žeenbekova vyhlásiť v hlavnom meste Biškek výnimočný stav. Bude platiť do 19. októbra, informovala agentúra TASS.



Kirgizský prezident podpísal dekrét o vyhlásení výnimočného stavu v Biškeku 12. októbra. Zákaz vychádzania platí od 22.00 h do 5.00 h.



Prvý pokus Žeenbekova vyhlásiť výnimočný stav sa uskutočnil 9. októbra, keď podpísal zodpovedajúci dekrét. Zákonodarcovia však neboli tri dni schopní zísť sa na schôdzi, aby dekrét schválili. Z tohto dôvodu musel Žeenbekov dekrét znovu podpísať.



Podľa kirgizských zákonov je výnimočný stav v platnosti tri dni aj bez schválenia parlamentom.



Po parlamentných voľbách v Kirgizsku zo 4. októbra stúpenci strán, ktoré nezískali kreslá v zákonodarnom zbore, organizovali masové nepokoje v Biškeku. Demonštranti obsadili vládne budovy a oslobodili z väzby bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva a niektorých ďalších politikov. Ústredná volebná komisia vyhlásila výsledky hlasovania za neplatné. Termín nových parlamentných volieb musí oznámiť do niekoľkých mesiacov, dodal TASS.