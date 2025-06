Kirgizský parlament sprísnil kontrolu nad médiami

Biškek 26. júna (TASR) - Kirgizský parlament v stredu neskoro večer schválil návrh zákona, ktorým sa sprísňuje štátna kontrola nad médiami. Kritici to vnímajú ako ranu pre slobodu tlače v tejto stredoázijskej krajine, ktorá bola v minulosti v tomto smere považovaná za oveľa otvorenejšiu než jej susedia, píše TASR na základe na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



V súlade s novou legislatívou sa všetky spravodajské webstránky musia zaregistrovať u štátom povereného orgánu. Vláda pritom disponuje právomocou udeliť či odobrať im licenciu, a to podľa vlastného uváženia. Právni i mediálni experti sa obávajú, že legislatíva by sa tak mohla využívať na umlčiavanie nezávislých a kritických médií.



Kirgizský ľudskoprávny Inštitút pre mediálnu politiku tvrdí, že legislatíva „výrazne obmedzí“ fungovanie médií. Vyzval preto nacionalistického prezidenta Sadyra Žaparova, aby ju nepodpísal. Ten však už naznačil, že návrh podpíše.



Kirgizsko, ktoré bolo kedysi považované za akési útočisko pre slobodu tlače v Strednej Ázii, zažíva v ostatných rokoch prudký pokles nezávislosti médií, približuje Reuters. Dochádza tam k represiám, zatýkaniu, legislatívnemu tlaku i zatváraniu kritických médií.