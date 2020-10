Kirgizský prezident sa stretne so zástupcami parlamentných strán

Biškek 5. októbra (TASR) - Najmenej 120 ľudí bolo zranených v kirgizskom hlavnom meste Biškek po tom, čo tam v pondelok po oznámení sporných výsledkov nedeľňajších parlamentných volieb došlo k potýčkam medzi políciou a proopozičnými demonštrantmi.



Asi polovica zo zranených sú policajti, uviedlo ministerstvo zdravotníctva, podľa ktorého je stav niekoľkých osôb vážny. K obetiam na životoch nedošlo, dodal rezort zdravotníctva podľa agentúry AFP.



Stúpenci opozície vyšli v pondelok do ulíc Biškeku a žiadali demisiu proruského prezidenta Sooronbaja Žeenbekova. Stalo sa tak po tom, čo najmenej desať politických strán vyzvalo na opakovanie nedeľných parlamentných volieb, keďže sa objavili správy o mnohých prípadoch kupovania hlasov voličov.



Proti demonštrantom, ktorí sa v pondelok večer v Biškeku pokúsili dostať cez oplotenie areálu úradu vlády, použila polícia vodné delo, zábleskové omračujúce granáty a slzotvorný plyn.



Agentúra Interfax informovala, že v okolí hlavného námestia v Biškeku, kde sa zhromaždili prívrženci opozície, dali zrejme úrady v pondelok večer deaktivovať mobilné siete - nefungovali mobily a nedalo sa ani pripojiť na internet.



Agentúra Interfax s odvolaním sa na účastníkov protestu uviedla, že pre to ani nebolo možné privolať lekársku pomoc pre zranených.



Na sociálnych sieťach sa následne začali šíriť výzvy k obyvateľom bytových domov susediacich s centrálnym námestím, aby zrušili svoje prístupové heslá na internet a umožnili demonštrantom využiť prístup k svojmu domácemu wi-fi pripojeniu.



Zrážky v Biškeku vypukli v pondelok po oznámení predbežných výsledkov parlamentných volieb. Viaceré opozičné strany okamžite oznámili, že ich výsledky neuznávajú pre masívne porušovanie zákona o voľbách a falšovanie počas volebného procesu.



Interfax informoval, že kirgizský prezident Sooronbaj Žeenbekov už medzičasom oznámil, že sa v utorok stretne s lídrami politických strán, ktoré sa zúčastnili na nedeľných parlamentných voľbách.



Podľa doteraz zverejnených správ v nich najlepší výsledok dosiahli dve strany podporujúce proruského prezidenta Žeenbekova.



Proprezidentská strana Birimdik, ktorú vedie prezidentov mladší brat Asylbek, podľa Interfaxu v pondelok večer oznámila, že sa zúčastní na opakovaných parlamentných voľbách, ak budú vyhlásené.



Strana Birimdik, ktorá získala 25,98 percenta hlasov, súčasne vyzvala na účasť v prípadnom opakovanom hlasovaní všetky strany, čo v nedeľných voľbách získali viac ako sedem percent hlasov a dostali sa tak do parlamentu.



Demonštranti v Kirgizsku oslobodili väzneného exprezidenta Atambajeva

Protivládni demonštranti sa v kirgizskej metropole Biškek zmocnili budovy parlamentu a prezidentskej kancelárie. Informovali o tom miestne médiá, ktoré predtým priniesli správy o nepokojoch vyvolaných sporným výsledkom nedeľných parlamentných volieb.



Niektoré miestne médiá informovali, že demonštranti obsadili aj budovu úradu vlády.



Podľa agentúr Interfax a TASS z vyšetrovacej väznice vyslobodili aj tam väzneného bývalého prezidenta Almazbeka Atambajeva. Na slobodu bol prepustený po rokovaniach medzi skupinou demonštrantov a vedením Štátneho výboru pre národnú bezpečnosť.



Atambajev stál na čele Kirgizska v rokoch 2011-17. Zadržali ho 8. augusta 2019 v jeho bydlisku v dedine Koj-Taš v Čujskej oblasti. Exprezidenta obvinili z použitia násilia na príslušníkoch polície, z organizovania masových nepokojov, zo zosnovania vraždy, pokusu o vraždu, brania rukojemníkov, ako aj z korupcie pri protiprávnom prepustení z väzenia "krstného otca" kirgizskej mafie Aziza Batukajeva z väzenia a ďalších trestných činov.

Exprezident v uplynulom období viackrát vyhlásil, že tieto obvinenia považuje za politické prenasledovanie.