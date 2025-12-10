< sekcia Zahraničie
Kirgizský ústavný súd zamietol návrh na obnovenie trestu smrti
Kirgizské ľudskoprávne organizácie uviedli, že krajina musí zlepšiť vyšetrovanie trestných činov a výcvik polície.
Autor TASR
Biškek 10. decembra (TASR) - Kirgizský ústavný súd v stredu zamietol návrh zákona, ktorý by v tejto stredoázijskej krajine obnovil trest smrti. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Prezident Sadyr Džaparov navrhol opätovné zavedenie trestu smrti po tom, čo bola v Kirgizsku v septembri znásilnené a následne zavraždené 17-ročné dievča.
Súd uviedol, že obnovenie trestu smrti by bolo „neústavné, neprípustné a právne nemožné“.
Zákon, ktorého cieľom bolo zaviesť trest smrti za „obzvlášť závažné sexuálne zločiny na deťoch“ a za „vraždy spáchané spolu so znásilnením“, už nemôže byť predložený na referendum o zmene článku 25 ústavy.
„Právo na život a zákaz trestu smrti sú základnými princípmi“ kirgizského právneho systému, ktorý je viazaný medzinárodnými zmluvami podpísanými vládou, uviedol súd.
Rozsudok je v súlade s postojom komisára OSN pre ľudské práva, ktorý predtým uviedol, že obnovenie popráv by bolo „vážnym porušením medzinárodného práva“.
Posledná poprava v Kirgizsku bola vykonaná v roku 1998, samotný trest smrti sa zrušil v roku 2007. Kirgizsko sa považovalo za jednu z najdemokratickejších postsovietskych krajín v Strednej Ázii, no niekoľko ľudskoprávnych skupín odsúdilo zhoršujúce sa podmienky v krajine po roku 2021, odkedy sa Džaparov stal prezidentom, píše AFP.
Kirgizské ľudskoprávne organizácie uviedli, že krajina musí zlepšiť vyšetrovanie trestných činov a výcvik polície.
Prezident Sadyr Džaparov navrhol opätovné zavedenie trestu smrti po tom, čo bola v Kirgizsku v septembri znásilnené a následne zavraždené 17-ročné dievča.
Súd uviedol, že obnovenie trestu smrti by bolo „neústavné, neprípustné a právne nemožné“.
Zákon, ktorého cieľom bolo zaviesť trest smrti za „obzvlášť závažné sexuálne zločiny na deťoch“ a za „vraždy spáchané spolu so znásilnením“, už nemôže byť predložený na referendum o zmene článku 25 ústavy.
„Právo na život a zákaz trestu smrti sú základnými princípmi“ kirgizského právneho systému, ktorý je viazaný medzinárodnými zmluvami podpísanými vládou, uviedol súd.
Rozsudok je v súlade s postojom komisára OSN pre ľudské práva, ktorý predtým uviedol, že obnovenie popráv by bolo „vážnym porušením medzinárodného práva“.
Posledná poprava v Kirgizsku bola vykonaná v roku 1998, samotný trest smrti sa zrušil v roku 2007. Kirgizsko sa považovalo za jednu z najdemokratickejších postsovietskych krajín v Strednej Ázii, no niekoľko ľudskoprávnych skupín odsúdilo zhoršujúce sa podmienky v krajine po roku 2021, odkedy sa Džaparov stal prezidentom, píše AFP.
Kirgizské ľudskoprávne organizácie uviedli, že krajina musí zlepšiť vyšetrovanie trestných činov a výcvik polície.