Kirill: Ruská cirkev nebude slúžiť záujmom žiadnej politickej strany

Kirill I. ďalej podotkol, že je proti rozdeľovaniu spoločnosti na strany; podľa neho partajný systém "mení spoločnosť na rozličné časti s rozličnými politickými orientáciami".

Moskva 31. januára (TASR) - Ruská pravoslávna cirkev nebude nikdy podporovať žiadne politické sily, uviedol v rozhovore s novinármi pri príležitosti desiateho výročia svojej intronizácie patriarcha Moskvy a celej Rusi Kirill I., ktorého vo štvrtok citovala tlačová agentúra TASS.



"Samozrejme, nikto by nemal očakávať, že budeme podporovať politické programy či politické sily - provládne alebo opozičné," vyhlásil patriarcha a zdôraznil, že cirkev "sa v žiadnom prípade nezmení na politickú inštitúciu slúžiacu záujmom istej časti ľudu a časti spoločnosti".



Kirill I. ďalej podotkol, že je proti rozdeľovaniu spoločnosti na strany; podľa neho partajný systém "mení spoločnosť na rozličné časti s rozličnými politickými orientáciami".



"Mnoho ľudí je presvedčených, že je to dobré a správne, že je to v súlade s rozmanitosťou ľudskej voľby. Zdržím sa komentára k tejto záležitosti, avšak nie som zástanca rozdeľovania ľudí podľa strán," vyhlásil patriarcha.



Podľa jeho vyjadrenia sa ruská pravoslávna cirkev usiluje dosiahnuť konsenzus ohľadom najdôležitejších problémov spoločnosti a otvorene hovorí o svojom postoji napríklad k umelému prerušeniu tehotenstva.