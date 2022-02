Kišida apeluje na Putina, aby krízu s Ukrajinou riešil diplomaticky

Tokio/Moskva 17. februára (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida povedal vo štvrtok v telefonáte ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že by sa mal snažiť o diplomatické riešenie napätia okolo Ukrajiny, a nejsť cestou vojenskej konfrontácie. Informoval o tom samotný premiér Kišida, ktorého citovala tlačová agentúra Kjódó a následne Reuters.



"Apeloval som na prezidenta Putina, že riešenie, ktoré bude pre dotknuté krajiny prijateľné, by sa malo presadzovať diplomatickými vyjednávaniami - a že súčasný stav vecí by sa nemal meniť silou," povedal Kišida po svojom telefonickom rozhovore s ruským prezidentom.



Západ a Kyjev sa obávajú, že Rusko podnikne na Ukrajinu inváziu, pretože pri jej hraniciach má rozmiestnených vyše 100.000 vojakov. Rusko popiera, že má v pláne útok na susednú krajinu. Jeho oznámenie, že časť vojakov už od ukrajinských hraníc sťahuje, Západ popiera a tvrdí, že na to nie sú zatiaľ žiadne dôkazy. V tomto duchu, že útok Ruska na Ukrajinu stále hrozí, vydali západní lídri už mnoho vyhlásení.



Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov zareagoval slovami, že takéto vyhlásenia sú neodôvodneným stupňovaním krízy a že Rusko nikoho neohrozuje, píše ruská štátna tlačová agentúra TASS. Peskov zároveň nevylúčil, že dôjde k provokáciám, ktorých zámerom bude ešte viac podporiť vyhlásenia Západu. A druhú stranu varoval, že použitie sily na vyriešenie krízy na juhovýchode Ukrajiny bude mať vážne následky.