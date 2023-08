Kišida chce rokovať s rybármi obávajúcimi sa fukušimskej vody

Tokio 20. augusta (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida navštívil v nedeľu jadrovú elektráreň Fukušima, ktorá bola v marci roku 2011 poškodená pri silnom zemetrasení a následných vlnách cunami. Jeho návšteva mala za cieľ uistiť verejnosť o bezpečnosti vládneho plánu na postupné vypúšťanie 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z elektrárne Fukušima do Tichého oceánu.



Informovala o tom agentúra AP s tým, že táto návšteva sa uskutočnila pred utorkovým rokovaním japonskej vlády, na ktorom sa bude diskutovať o termíne začiatku realizácie spomínaného plánu.



Vládne zdroje predtým uviedli, že proces vypúšťania sa môže začať koncom augusta alebo začiatkom septembra.



Kišida však v nedeľu vo Fukušime vyhlásil, že jeho vláda ešte nerozhodla, kedy sa začne s vypúšťaním. Avizoval, že sa najprv stretne s predstaviteľmi rybárskeho priemyslu, aby prediskutoval ich obavy z dôsledkov realizácie vládneho plánu na rybolov.



Kontaminovaná voda je v areáli elektrárne uskladnená v asi tisíc nádržiach. Voda je stále mierne rádioaktívna a pred vypustením do oceánu sa zriedi, aby rádioaktivita dosiahla bezpečné hodnoty a znížil sa tak jej možný vplyv na životné prostredie. Celý proces vypúšťania má trvať desiatky rokov.



Tento zámer však napriek schváleniu Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) naďalej vyvoláva kritiku nielen v Japonsku, ale i v susedných krajinách. V Južnej Kórei sa aj koncom minulého týždňa opäť konala demonštrácia aktivistov, ktorí sú proti vypúšťaniu odpadových vôd z Fukušimy.



Zástupcovia spoločnosti TEPCO, ktorá elektráreň prevádzkuje, a vláda v Soule však tvrdia, že likvidácia kontaminovanej vody je nevyhnutná, napríklad pre obmedzenie nebezpečenstva nekontrolovaného úniku pri ďalšom zemetrasení či cunami.



"Fukušimská" voda sa upravuje pomocou filtračného systému ALPS (Advanced Liquid Processing System) vyvinutého spoločnosťou Toshiba, ktorý z nej odstraňuje 62 rôznych rádionuklidov, zostáva iba trícium. Žiarenie emitované tríciom je totiž veľmi slabé — dá sa zablokovať jediným listom papiera —– a nehromadí sa v ľudskom tele.



Upravená voda so stopovými množstvami trícia sa ešte pred vypustením podmorským tunelom vo vzdialenosti jedného kilometra od elektrárne zriedi na jednu štyridsiatinu koncentrácie povolenej japonskými bezpečnostnými normami, uviedla AP.