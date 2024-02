Kišida potvrdil záväzok Japonska pomáhať pri obnove Ukrajiny

Tokio 19. februára (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v pondelok potvrdil dlhodobý záväzok svojej krajiny na pomoci pri obnove Ukrajiny. Označil to za investíciu do budúcnosti. TASR správu prevzala z agentúry AP.



"Vojna na Ukrajine pokračuje aj v tejto chvíli a situácia nie je jednoduchá," uviedol Kišida počas konferencie v Tokiu. "Podpora hospodárskej obnovy nie je len investíciou pre budúcnosť Ukrajiny, ale aj investíciou v Japonsko a na celom svete," povedal.



Japonsko chce podľa jeho slov dlhodobé súkromno-verejné partnerstvo založené na otvorenosti pre všetkých, humanizme, technológiách a vedomostiach.



Konferenciu v Tokiu organizovalo Japonsko spolu s ukrajinskou vládou a japonskými obchodnými organizáciami. Očakávala sa účasť približne 300 osôb a 80 spoločností z Japonska i Ukrajiny. Japonské a ukrajinské vládne úrady a spoločnosti podpísali už viac než 50 dohôd o spolupráci.



Kišida vyjadril presvedčenie, že konferencia uvedie do pohybu medzinárodnú podporu pre Ukrajinu. Medzinárodná pozornosť sa však odtiaľ presúva na situáciu v Pásme Gazy.



Viac než 100-člennú ukrajinskú delegáciu v Tokiu vedie ukrajinský premiér Denys Šmihaľ. Kišidovi sa poďakoval a ich stretnutie označil za nový začiatok spolupráce medzi oboma krajinami. Ukrajina podľa jeho slov okrem obnovy vytvára aj nové pravidlá hry. Dodal, že diktátori a potenciálni votrelci pozorne sledujú situáciu s cieľom zistiť, aký pohľad svet zaujme na porušovanie medzinárodného práva zo strany Ruska a ako svet zareaguje.



Obe krajiny v spoločnom vyhlásení potvrdili dlhodobý záväzok Japonska pomôcť Ukrajine dosiahnuť hospodársku stabilitu. Tiež upozornili, že je dôležité ponechať v platnosti sankcie voči Rusku.



Témou konferencie bola okrem Ukrajiny aj národná bezpečnosť Japonska pri stupňujúcej sa vojenskej aktivite v oblasti juhovýchodnej Ázie. Kišida opakovane upozornil, že tým, čím je dnes Ukrajina, môže byť zajtra juhovýchodná Ázia. Pre Japonsko je podľa neho preto dôležitý nesúhlasný postoj voči ruskej invázii. Japonská ministerka zahraničných vecí Jóko Kamikawová ešte v piatok povedala, že je pre jej krajinu mimoriadne dôležité prejavovať solidaritu s Ukrajinou.