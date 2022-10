Kišida v telefonáte so Zelenským odsúdil anexiu ukrajinských území

Tokio 1. októbra (TASR) - Japonský premiér Fumio Kišida v piatkovom telefonáte s ukrajinským prezidentom prezidentom Volodymyrom Zelenským odsúdil ruskú anexiu okupovaných častí Ukrajiny. TASR správu prevzala od agentúry AP.



"Povedal som mu, že proces, ktorý Rusko nazvalo referendami, a jeho anexia častí Ukrajiny by nikdy nemali byť akceptované a že ich dôrazne odsudzujem," uviedol Kišida po telefonáte.



Kišida počas 30-minútového rozhovoru Zelenského ubezpečil, že Japonsko je odhodlané spolupracovať s ostatnými členmi skupiny siedmich priemyselne najvyspelejších krajín sveta (G7) a širším medzinárodným spoločenstvom pri ďalšej podpore Ukrajiny. Zároveň uviedol, že Tokio plánuje rozšíriť sankcie proti Rusku.



Japonsko bude budúci rok hostiť stretnutie lídrov skupiny G7. Kišida pri tejto príležitosti Zelenskému prezradil, že plánuje navrhnúť, aby tieto krajiny uvalili voči Rusku prísne sankcie. Taktiež spomenul, že chce viesť diskusiu o obnove Ukrajiny.



Japonský premiér uviedol aj to, že Tokio zvažuje opätovné otvorenie veľvyslanectva v Kyjeve. Japonsko svoju ambasádu v ukrajinskej metropole zatvorilo v marci, kedy sa ruská agresia stupňovala. Časť operácií veľvyslanectva sa však presunula do Ľvova na západe Ukrajiny.



Ako poznamenala AP, Japonsko úzko spolupracuje s ostatnými členmi skupiny G7 a európskymi krajinami pri uvaľovaní sankcií na Rusko v súvislosti s jeho inváziou na Ukrajine. Najnovšie zakázalo vývoz materiálov, ktoré by Rusko mohlo použiť na výrobu chemických zbraní.



Japonské sankcie voči Rusku ešte viac poškodili vzťahy medzi Tokiom a Moskvou, ktoré boli už aj tak napäté pre spory o skupinu ostrovov z Kurilského súostrovia. Moskva v odvete za sankcie ukončila rokovania o týchto ostrovoch.