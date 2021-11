Kissinger: Čínsku inváziu na Taiwan nevykonajú v najbližšom desaťročí

Washington 22. novembra (TASR) - Bývalý americký minister zahraničných vecí Henry Kissinger podľa vlastných slov nepredpokladá čínsku vojenskú inváziu na Taiwan v nasledujúcom desaťročí, hoci je "dokonale možné", že sa Peking bude snažiť oslabiť štatút tohto odštiepeneckého ostrova.



"Neočakávam totálny útok na Taiwan najbližších desať rokov, pokiaľ dokážem odhadnúť," vyhlásil 98-ročný Kissinger v rozhovore pre nedeľňajšiu reláciu Fareed Zakaria GPS na spravodajskej stanici CNN.



Kissinger, ktorý slúžil aj ako poradca pre národnú bezpečnosť a pomohol vydláždiť cestu pre historickú návštevu prezidenta USA Richarda Nixona v Číne v roku 1972, dodal, že "každý predpokladá, že Čína je odhodlaná ovládnuť svet, a to je jej primárnym cieľom", cituje jeho slová tlačová agentúra Bloomberg.



Bývalý diplomat tiež uviedol, že by nemalo dochádzať k automatickej rivalite a konkurencii s USA. Kissinger sa podľa svojho vyjadrenia domnieva, že súčasný americký prezident Joe Biden sa počas virtuálneho summitu s čínskym vodcom Si Ťin-pchingom tento týždeň "začal uberať iným smerom".



Vyhlásenie Pekingu, že Taiwan ako "odpadlícka" provincia, ktorá sa má znovu zjednotiť s pevninskou Čínou, v prípade potreby aj silou, bolo spornou časťou rozhovoru Bidena so Si Ťin-pchingom.



Rezolúcia čínskej vládnucej komunistickej strany, ktorá odráža agendu čínskeho vodcu, obhajuje pripojenie Taiwanu k pevninskej Číne, ale neuvádza to ako cieľ dosiahnuteľný v blízkej budúcnosti, všíma si Bloomberg.



"Naším hlavným cieľom by malo byť vyhýbanie sa konfrontácii," zakončil Kissinger s tým, že je "predvídateľné", že Čína "prijme opatrenia, ktoré oslabia schopnosť Taiwanu pôsobiť autonómne".