Kissinger: Snaha ponížiť Rusko by viedla k rozpútaniu jadrového chaosu

Washington 18. decembra (TASR) - Blíži sa čas na vyjednanie mieru na Ukrajine, aby sa znížilo riziko vzniku ďalšej zničujúcej svetovej vojny, no sny o ponížení alebo rozpade Ruska by mohli viesť k rozpútaniu jadrového chaosu. Uviedol to bývalý šéf americkej diplomacie Henry Kissinger v článku zverejnenom v časopise The Spectator, informuje TASR podľa nedeľňajšej správy denníka The Guardian.



Kissinger (99) je jedným z architektov politiky "détente", ktorá v čase studenej vojny prispela k zníženiu napätia medzi Spojeným štátmi a Sovietskym zväzom. Bol ministrom zahraničných vecí USA vo vláde amerických prezidentov Richarda Nixona a Geralda Forda a od roku 2000 sa niekoľkokrát stretol aj s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



"Blíži sa čas, keď sa bude stavať na strategických zmenách, ktoré už boli dosiahnuté, a na ich integráciu do novej štruktúry, ktorá bude smerovať k dosiahnutiu mieru prostredníctvom rokovaní," napísal Kissinger v článku s názvom "Ako sa sa vyhnúť ďalšej svetovej vojne".



Kremeľ pritom uvádza, že Ukrajina musí uznať ruskú anexiu jej južných a východných administratívnych celkov. Ukrajina naopak v rámci mierovej dohody žiada odchod všetkých ruských vojakov z ukrajinského územia vrátane Krymského polostrova, ktorý Rusko anektovalo v roku 2014.



"Mierový proces by mal spojiť Ukrajinu so Severoatlantickou alianciou - bez ohľadu na to, ako to bude vyjadrené. Alternatíva súvisiaca s neutralitou už viac nedáva zmysel," myslí si bývalý šéf americkej diplomacie.



Kissinger ďalej naznačil, že ak sa ukáže, že je nemožné vrátiť sa k stavu, ktorý v ukrajinskom konflikte nastal v roku 2014, tak by mali byť usporiadané v ukrajinských oblastiach, na ktoré si Rusko robí nároky, medzinárodne pozorované referendá.



Bývalý americký diplomat ďalej varoval, že snaha urobiť z Ruska "bezmocnú" krajinu, alebo dokonca dosiahnuť jeho rozpad, by mohla viesť k rozpútaniu chaosu. "Rozpad Ruska alebo zničenie jeho schopnosti tvoriť strategickú politiku by mohli premeniť ruské územie pozostávajúce z 11 časových pásiem na vákuum plné sporov," napísal Kissinger.



"(Tamojšie) súperiace spoločnosti by sa mohli rozhodnúť riešiť svoje konflikty násilím. Niektoré krajiny by mohli chcieť rozšíriť svoje nároky silou. Tieto nebezpečenstvá ešte viac znásobuje prítomnosť tisícov jadrových zbraní, ktoré robia z Ruska jednu z dvoch najväčších jadrových veľmocí sveta," uvádza bývalý americký diplomat vo svojom článku.