Kjódo: Čína sa odmietla zapojiť do systému na analýzu vody z Fukušimy

Tokio/Peking 5. septembra (TASR) - Čína odmietla návrh Japonska, aby sa zapojila do systému Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), v rámci ktorého môžu krajiny s výnimkou Japonska analyzovať výsledky monitorovania vody v oceáne pri Fukušime. Napísala o tom v utorok japonská tlačová agentúra Kjódo s odvolaním na nemenované diplomatické zdroje, informuje agentúra Reuters.



Japonsko začalo v auguste s postupným vypúšťaním 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej odpadovej vody z elektrárne Fukušima do Tichého oceánu. Stalo sa tak bezmála 12 a pol roka po jadrovej katastrofe v tejto elektrárni, ktorú v marci 2011 spôsobilo silné zemetrasenie a následná vlna cunami. Vypúšťanie má trvať desiatky rokov.



Čína toto rozhodnutie Japonska ostro kritizovala. Vypúšťanie rádioaktívnej odpadovej vody do oceánu je podľa čínskeho rezortu diplomacie "mimoriadne sebecký a nezodpovedný čin, ktorý ignoruje medzinárodné verejné záujmy". Peking navyše zakázal dovoz japonských morských rýb, hoci Tokio aj MAAE tvrdia, že vypúšťanie upravenej vody z elektrárne je bezpečné.



Vypúšťanie vody z Fukušimy do oceánu odmieta aj mnoho japonských rybárov. Tvrdia, že to zničí ich úsilie zlepšiť povesť miestneho rybárskeho priemyslu po fukušimskej jadrovej katastrofe.