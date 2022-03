Japonsko zvažuje zákaz dovozu ruskej ropy

Tokio 7. marca (TASR) - Japonsko rokuje so Spojenými štátmi a európskymi krajinami o možnom zákaze dovozu ruskej ropy v reakcii na vojenskú inváziu na Ukrajinu. Informovala o tom v pondelok japonská tlačová agentúra Kjódó, ktorá sa odvolala na informácie z vládnych kruhov. Správu prevzali agentúry DPA aj Reuters. Správa prišla po tom, ako americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v nedeľu povedal, že o podobnom kroku rokujú Spojené štáty s európskymi partnermi.



Japonský premiér Fumio Kišida už pred miestnym parlamentom zdôraznil potrebu konať v zhode so Západom.



"Nemali by sme si myslieť, že je to problém len niekoho v Európe. Medzinárodný poriadok, ktorý zahŕňa aj Áziu, je otrasený," povedal pred zákonodarcami Kišida.



Tokio už v súlade so Západom uvalilo sankcie voči Moskve. Krajina bude tiež pozorne sledovať zahraničnopolitické kroky Ruska a Číny, ktoré majú úzke väzby. Japonské médiá sa domnievajú, že je čoraz pravdepodobnejšie, že vláda v Tokiu predefinuje svoj vzťah s Ruskom v rámci revízie svojej národnobezpečnostnej stratégie, ktorá sa má uskutočniť koncom roka.



DPA pripomenula, že Japonsko sa nedávno vyslovilo za spoluprácu s Moskvou v oblasti bezpečnosti a energetiky v rámci svojej bezpečnostnej stratégie.



"Vzhľadom na ruskú útočnú vojnu však už Rusko nemožno označovať za partnera," napísal v pondelok konzervatívny denník Jomiuri šimbun. "Rusko sa teraz spolu so Severnou Kóreou a Čínou považuje za výzvu pre národnú bezpečnosť Japonska," dodal najpredávanejší japonský denník.