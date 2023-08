K.Kallasová čelí výzvam na odstúpenie pre aktivity jej manžela v Rusku

Vilnius 25. augusta (TASR) - Estónska premiérka Kaja Kallasová čelí tlaku na odstúpenie z funkcie po tom, ako vyšlo najavo, že jej manžel je čiastočným vlastníkom spoločnosti, ktorá zostala pôsobiť v Rusku aj po vlaňajšom vpáde ruských vojsk na Ukrajinu. TASR o tom informuje podľa piatkovej správy agentúry Reuters.



Estónska opozícia a médiá v posledných dňoch vyzývali Kallasovú na odstúpenie a dva aktuálne prieskumy verejnej mienky taktiež ukázali, že nadpolovičná väčšina respondentov si myslí, že by mala podať demisiu.



Kallasová vyjadrila presvedčenie, že firma jej manžela Arva Hallika v súvislosti s aktivitami v Rusku nijako nepochybila. Samotný Hallik v piatok oznámil, že svoj podiel v predmetnej estónskej spoločnosti predá a vzdá sa aj členstva v jej predstavenstve.



Estónska verejnoprávna vysielacia spoločnosť ERR tento týždeň informovala, že spoločnosť Stark Logistics, v ktorej Hallik nepriamo vlastní 25-percetný podiel, funguje ako dodávateľ pre závod na výrobu aerosólových sprejov v Rusku. Uvedenú továreň vlastní iná estónska firma.



Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu firma Stark Logistics zarobila na spolupráci s uvedeným závodom približne 1,5 milióna eur, uviedol estónsky denník Eesti Päevaleht.



Stark Logistics uviedla, že v súčasnosti spolupracuje na ukončovaní činnosti spomínanej továrne.



Estónsky prezident Alar Karis aj iní politici vyzvali Kallasovú, aby celú záležitosť vysvetlila. Priemerka uviedla, že nemá presné informácie o podnikaní svojho manžela, no vysvetlenie jeho firmy považuje za dostačujúce.



"Som si úplne istá, že spoločnosti môjho manžela sa nezapájajú do nijakých nemorálnych aktivít. Z Ruska nenakupujú ani palivo, aby nezanechali v Rusku ani jedno euro, ani jednu mincu," uviedla Kallasová.



Vo vyhlásení zverejnenom v stredu na sociálnej sieti Facebook Kallasová vyjadrila presvedčenie, že firma jej manžela konala v súlade s platnými zákonmi a neporušovala ani sankcie, ktoré na Moskvu uvalila EÚ po ruskom vpáde na Ukrajinu.



Estónska premiérka však zároveň vyslovila názor, že vo všeobecnosti by bolo potrebné zastaviť všetko obchodovanie s Ruskom, kým sa "neskončí ruská agresia voči Ukrajine," píše agentúra AFP.