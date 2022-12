Klain: Biden sa o prezidentskej kandidatúre rozhodne po Novom roku

Washington 6. decembra (TASR) - Prezident USA Joe Biden sa o svojej kandidatúre v prezidentských voľbách v roku 2024 rozhodne krátko po Novom roku, uviedol v pondelok personálny šéf Bieleho domu Ron Klain.



Klain je jednou z najvýznamnejších osobností vo Washingtone, ktoré sa k Bidenovej možnej kandidatúre na druhé funkčné obdobie vyjadrili, konštatuje agentúra AFP.



V rozhovore zverejnenom denníkom The Wall Street Journal Klain vyjadril osobnú domnienku, že Biden bude kandidovať, upozorňuje ďalej TASR.



"Od mnohých demokratov z celej krajiny počúvam, že chcú, aby kandidoval," povedal Klain. "Očakávam však, že prezident toto rozhodnutie urobí krátko po sviatkoch, a očakávam, že sa rozhodne kandidovať," sumarizoval.



Podotkol, že Biden sa o tom radil aj so svojou rodinou. Zrejme i pre to, že už teraz je vo veku 80 rokov najstarším prezidentom v histórii USA a ak by zastával druhé funkčné obdobie, na jeho konci by mal 86 rokov.



Jediným, kto jasne oznámil svoj zámer kandidovať v prezidentských voľbách v roku 2024, je nateraz republikán Donald Trump. Biden ho porazil vo voľbách v roku 2020, ale Trump naďalej šíri konšpiračné teórie, že hlasovanie bolo zmanipulované.



Deviateho novembra, deň po tom, ako demokrati prekvapivo dobre obstáli vo voľbách do amerického Kongresu, Biden povedal, že jeho "zámerom je opäť kandidovať", ale že s istotou to bude vedieť "začiatkom budúceho roka".