Kláštor Montserrat po prvýkrát prijme do speváckeho zboru dievčatá

Barcelona 15. marca (TASR) - Do speváckeho zboru Escolania v kláštore Montserrat neďaleko Barcelony budú po prvýkrát v jeho 700-ročnej histórii prijaté aj ženy a dievčatá. TASR stredajšiu správu prevzala z denníka The Guardian.



Nový komorný spevácky zbor bude tvoriť približne 25 chlapcov a žien a dievčat vo veku 17 až 24 rokov. Bude samostatnou umeleckou jednotkou Escolanie, v ktorom spieva 45 chlapcov vo veku deväť až 14 rokov.



Kláštorný otec Efrém de Montella povedal, že zmiešaný zbor na jeden víkend v mesiaci prevezme liturgické povinnosti Escolanie, aby si chlapci mohli oddýchnuť. Zároveň označil tento krok za "historický". Zbor Escolania de Montserrat, ako znie jeho oficiálny názov, existuje nepretržite od 13. storočia.



O začlenení dievčat do zboru sa rozhodlo po dlhšej diskusii v rámci benediktínskeho rádu, ktorému kláštor patrí. Tamojšiu komunitu mníchov vedie od roku 2021 nový opát Manel Gasch. Nový zmiešaný zbor bude skôr dopĺňať než konkurovať Escolanii, pričom členovia oboch telies budú nosiť rovnaké rúcho a šerpu, dodal De Montella.



Kláštor Montserrat je známe pútnicke miesto, kam veriacich priťahuje najmä "La Moreneta" z 12. storočia. Socha čiernej Madony z Ježiškom, ktorá má v ruke zemeguľu, je spolu so svätým Jurajom patrónkou Katalánska.