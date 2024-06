Klaus Iohannis sťahuje svoju kandidatúru na post šéfa NATO

Bukurešť 20. júna (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis vo štvrtok oznámil, že sťahuje svoju kandidatúru na post generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie (NATO). TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Členovia rumunskej Najvyššej rady pre národnú bezpečnosť (CSAT) súhlasia s podporou protikandidáta - holandského premiéra Marka Rutteho, píše Reuters. Tým bola odstránená posledná prekážka na jeho ceste k vrcholnej pozícii v NATO, píše agentúra DPA.



Iohannis (65) svoju kandidatúru oznámil v marci. Sľúbil, že do Severoatlantickej aliancie prinesie ako zástupca členskej krajiny z východného krídla novú perspektívu. Jeho protikandidátom bol Rutte, ktorému vyjadrila podporu väčšina krajín NATO. Dlhodobo ju však blokovali Maďarsko, Rumunsko, SR a Turecko, pripomína DPA.



Holandské médiá v utorok informovali, že Maďarsko od svojich námietok upustilo. Rutte sa počas neformálneho summitu EÚ v Bruseli stretol s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. Ten okrem iného žiadal, aby Rutte súhlasil, že Maďarsko sa nebude musieť zúčastniť na nijakej vojenskej misii NATO na Ukrajine zameranej proti Rusku. Ruttemu tento týždeň vyjadrilo podporu aj Slovensko a ešte predtým tak urobilo Turecko.



Mandát súčasného generálneho tajomníka NATO Jensa Stoltenberga sa skončí v októbri. Bývalý nórsky premiér tento post zastáva od roku 2014 a jeho pôsobenie bolo viackrát predĺžené – naposledy vlani v júli z dôvodu konfliktu na Ukrajine.



Členské krajiny NATO prijímajú rozhodnutia konsenzom, preto kandidát na najvyššiu politickú funkciu v Aliancii potrebuje podporu všetkých 32 členov.



Rumunská CSAT vo štvrtok takisto prijala rozhodnutie darovať Ukrajine jeden z dvoch funkčných systémov protivzdušnej obrany Patriot, ktorými Rumunsko v súčasnosti disponuje, píše Reuters. Podmienila to však ďalšími rokovaniami so spojencami v NATO o jeho náhrade podobným systémom.