Klaus Iohannis ukončil svoje pôsobenie vo funkcii prezidenta

Bukurešť 12. februára (TASR) - Rumunský prezident Klaus Iohannis v stredu ukončil svoje pôsobenie v najvyššej ústavnej funkcii, ktorú bude do májových volieb dočasne zastávať Ilie Bolojan, informovala agentúra Agerpres, píše TASR. Slávnostné odovzdanie úradu v paláci Cotroceni v Bukurešti trvalo približne 30 minút.



Zámer odstúpiť z funkcie Iohannis oznámil v pondelok po narastajúcom tlaku svojich kritikov. Ústavný súd v utorok potvrdil uvoľnenie prezidentského úradu a rozhodol, že od 12. februára tento úrad dočasne prevezme predseda Senátu Ilie Bolojan, ktorý sa v utorok vzdal funkcie dočasného predsedu Národnej liberálnej strany (PNL).



Klaus Iohannis bol vo funkcii prezidenta dve funkčné obdobia. Jeho druhý mandát sa mal skončiť 21. decembra 2024, no ústavný súd prvé kolo novembrových prezidentských volieb zrušil a rozhodol, že Iohannis zostane hlavou štátu až do zvolenia svojho nástupcu.



Rozhodnutie ústavného súdu nasledovalo po odtajnení informácií Najvyššej rady pre národnú obranu, Rumunskej spravodajskej služby (SRI), Rumunskej zahraničnej spravodajskej služby (SIE) a ministerstva vnútra o predvolebnej kampani krajne pravicového a dovtedy málo známeho kandidáta Calina Georgesca. Podľa spravodajských služieb férovosť hlasovania narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



Proeurópsky orientovaný Iohannis v posledných týždňoch čelil tlaku časti verejnosti i pravicovo-populistických poslancov, ktorí sa domáhali jeho odstúpenia. V parlamente sa v pondelok pokúsili presadiť pozastavenie výkoun funkcie Iohannisovi. V tejto situácii sa rozhodol odstúpiť s argumentom, že chce ušetriť občanov Rumunska "ďalšej zbytočnej krízy", keďže z prezidentského postu by po nových voľbách aj tak odišiel.



Prvé kolo nových prezidentských volieb bude 4. mája a prípadné druhé 18. mája, ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov. V ňom budú voliči rozhodovať medzi dvoma najúspešnejšími kandidátmi z prvého kola.