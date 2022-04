Klaus: Orbán je jediný autentický štátnik

Praha 8. apríla (TASR) - Bývalý český prezident Václav Klaus považuje maďarského premiéra Viktora Orbána za svojho jediného priateľa medzi súčasnými kľúčovými európskymi politikmi. Povedal to v piatok v rozhovore pre televíziu CNN Prima News.



Orbán je podľa Klausa jediný autentický politik dnešnej doby a jeho znovuzvolenie ho potešilo. "Je to človek, ktorého si veľmi vážim. Som rád, že nezvíťazila progresivistická ľavica - tak ako u nás, kde sa to bohužiaľ stalo," konštatoval Klaus.



"Dnes žijeme kultúrnou revolúciou, zeleným šialenstvom, multikulturalizmom. To je téma dnešnej doby, a v tomto som s Orbánom na jednej strane barikády," uviedol.



Nevadia mu ani Orbánove výroky o vojne na Ukrajine. "Nie je to maďarská vojna. Rovnako to nie je česká vojna, aj keď niektorí súdruhovia u nás sa tak štylizujú," uviedol Klaus.



Rusko-ukrajinský konflikt je podľa neho zástupná vojna Západu s Ruskom a mala by sa okamžite skončiť, vyjadril sa ďalej Klaus.



Pochybnosti má aj o protiruských sankciách. "Západ má pocit, že na Rusko budú fungovať ekonomické sankcie," povedal. Sankcie podľa neho síce výrazným spôsobom poškodzujú ekonomiku krajiny, k okamžitému zastaveniu vojny však nepovedú.