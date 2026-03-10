< sekcia Zahraničie
KĽDR a Čína obnovia vlakové spojenie po šiestich rokoch
Čínsky predstaviteľ tvrdí, že toto vlakové spojenie bude slúžiť najmä diplomatom a osobám na služobných cestách.
Autor TASR
Peking/Pchjongjang 10. marca (TASR) - Vlakové spojenie medzi Pekingom a Pchjongjangom sa tento týždeň obnoví po šiestich rokoch prerušenia z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. Pre agentúru Jonhap to v utorok uviedli zdroje, informuje TASR.
Predstaviteľ Čínskej štátnej železničnej spoločnosti uviedol, že železničná linka Peking - Pchjongjang obnoví prevádzku vo štvrtok (12. marca) a vlaky budú premávať štyrikrát týždenne - v pondelok, stredu, štvrtok a sobotu.
Plánovaný odchod vlaku zo stanice v Pekingu bude ráno o 5.26 h miestneho času a príchod do Pchjongjangu je plánovaný na nasledujúci deň o 18.00 h miestneho času. Vlak bude mať jednu zastávku v čínskom pohraničnom meste Tan-tung. Podľa zdrojov budú posledné dva vagóny vyhradené pre cestujúcich.
Čínsky predstaviteľ tvrdí, že toto vlakové spojenie bude slúžiť najmä diplomatom a osobám na služobných cestách. Možnosť prepravovať bežných cestujúcich bude zvážená, ak budú voľné miesta vo vlaku.
Vlakové spojenie medzi metropolami Číny a Severnej Kórey prerušili v roku 2020.
Severná Kórea v roku 2025 obnovila priame letecké a železničné spojenie medzi Pchjongjangom a Moskvou.
Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí má udržiavanie pravidelnej osobnej železničnej dopravy medzi Čínou a Severnou Kóreou význam pri uľahčovaní pohybu osôb medzi týmito dvoma krajinami.
Agentúra Jonhap konštatuje, že tento krok prichádza v čase, keď sa Severná Kórea a Čína zrejme usilujú o posilnenie spolupráce vzhľadom na premenlivú medzinárodnú situáciu.
Predstaviteľ Čínskej štátnej železničnej spoločnosti uviedol, že železničná linka Peking - Pchjongjang obnoví prevádzku vo štvrtok (12. marca) a vlaky budú premávať štyrikrát týždenne - v pondelok, stredu, štvrtok a sobotu.
Plánovaný odchod vlaku zo stanice v Pekingu bude ráno o 5.26 h miestneho času a príchod do Pchjongjangu je plánovaný na nasledujúci deň o 18.00 h miestneho času. Vlak bude mať jednu zastávku v čínskom pohraničnom meste Tan-tung. Podľa zdrojov budú posledné dva vagóny vyhradené pre cestujúcich.
Čínsky predstaviteľ tvrdí, že toto vlakové spojenie bude slúžiť najmä diplomatom a osobám na služobných cestách. Možnosť prepravovať bežných cestujúcich bude zvážená, ak budú voľné miesta vo vlaku.
Vlakové spojenie medzi metropolami Číny a Severnej Kórey prerušili v roku 2020.
Severná Kórea v roku 2025 obnovila priame letecké a železničné spojenie medzi Pchjongjangom a Moskvou.
Podľa čínskeho ministerstva zahraničných vecí má udržiavanie pravidelnej osobnej železničnej dopravy medzi Čínou a Severnou Kóreou význam pri uľahčovaní pohybu osôb medzi týmito dvoma krajinami.
Agentúra Jonhap konštatuje, že tento krok prichádza v čase, keď sa Severná Kórea a Čína zrejme usilujú o posilnenie spolupráce vzhľadom na premenlivú medzinárodnú situáciu.