KĽDR a Rusko napriek sankciám OSN spolupracujú vo vojenskej oblasti

Soul 29. mája (TASR) — Rusko poskytlo Severnej Kórei od konca minulého roka rozsiahlu vojenskú podporu vrátane systému protivzdušnej obrany a rušičiek elektronického boja, čo je v rozpore so sankciami OSN. Uvádza sa to v monitorovacej správe iniciatívy Multilaterálny monitorovací tím pre sankcie (MSMT), ktorej cieľom je poukazovať na prípady porušovania a obchádzania sankcií zo strany KĽDR. Správu vo štvrtok zverejnilo juhokórejské ministerstvo zahraničných vecí, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru Jonhap.



MSMT bol zriadený v októbri minulého roka z iniciatívy Južnej Kórey a Spojených štátov ako alternatíva k Expertnému panelu OSN pre monitorovanie sankcií voči Severnej Kórei. Ten bol rozpustený vlani v marci z dôvodu veta Ruska. Okrem Južnej Kórey a USA sa k mechanizmu pripojilo ďalších deväť krajín - Austrália, Veľká Británia, Kanada, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Japonsko, Holandsko a Nový Zéland.



Úvodná správa MSMT , ktorá sa zameriava najmä na nelegálnu vojenskú spoluprácu medzi Ruskom a Severnou Kóreou, je prvým hodnotením presadzovania sankcií od ich zavedenia. Zistenia sú založené na spravodajských a iných informáciách poskytnutých zúčastnenými krajinami a údajoch zo súkromných výskumných ústavov.



Podľa MSMT Rusko od novembra 2024 presunulo do KĽDR najmenej jeden samohybný protilietadlový systém krátkeho a stredného dosahu Pancir a jedno bojové vozidlo triedy Pancir.



V správe sa tiež píše, že Severná Kórea dodala Rusku od septembra 2023 viac ako 20.000 kontajnerov s vojenským materiálom zahŕňajúcim približne deväť miliónov delostreleckých nábojov a munície pre salvové raketomety, viac ako 100 balistických rakiet, vyše 200 kusov delostreleckej techniky a protitankové riadené strely a rakety. Toto množstvo podľa MSMT postačuje na vybavenie celých troch brigád.



Na presuny zbraní v novembri a decembri 2023 boli použité ruské transportné lietadlá vrátane troch vojenských lietadiel IL-76 a tri AN-124 patriacich ruskému Veliteľstvu vojenského dopravného letectva.



Moskva tiež poskytla Severnej Kórei údaje o výkonnosti rakiet a technickú podporu na zlepšenie schopností Pchjongjangu v oblasti navádzania rakiet, čo je jasným porušením rezolúcií Bezpečnostnej rady OSN (BR OSN), ktoré Rusko podporilo ako jej stály člen.



V správe MSMT sa tiež konštatuje, že Severná Kórea v roku 2024 vyslala do Ruska viac ako 11.000 vojakov, ku ktorým vo februári pribudlo ďalších 3000. Týchto vojakov ruská armáda vycvičila v obrane proti dronom a v základoch pechotných operácií.



Rusko tiež dodalo Severnej Kórei medzi marcom a októbrom minulého roka viac ako jeden milión barelov paliva. Sankcie BR OSN obmedzujú dovoz rafinovanej ropy do Severnej Kórey na 500.000 barelov ročne.



Približne 8000 severokórejských pracovníkov bolo vyslaných do Ruska pracovať v stavebníctve, IT a iných odvetviach, čo je tiež porušením sankcií zakazujúcich zamestnávanie Severokórejčanov v zahraničí.



Ďalším zistením je, že finančné transakcie medzi oboma krajinami sa uskutočňujú prostredníctvom bankových účtov denominovaných v rubľoch, ktoré vlastní Severná Kórea a ktoré boli zriadené v Južnom Osetsku, separatistickom regióne podporovanom Ruskom a ležiacom v Gruzínsku.