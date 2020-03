Analytici špekulujú, čo znamená Kimova neúčasť na raketových testoch

Soul 30. marca (TASR) - Severokórejské denníky v pondelok informujú o ďalšom teste balistických rakiet, ktorý krajina podnikla počas uplynulého víkendu. Západní pozorovatelia si pritom všímajú, že v správach chýba obligátna informácia o tom, že na testy osobne dozeral vodca KĽDR Kim Čong-un.



Podľa severokórenskej štátnej tlačovej agentúry KCNA štvrtej podobnej skúške od začiatku kalendárneho roka, ktorá prebehla počas víkendu, velil len Kimov poradca Ri Pchjong-čol.



Severokórejský denník Nodon Sinmun podľa agentúry TASS napísal, že KĽDR vykonala skúšobné streľby s cieľom potvrdiť taktické a technické vlastnosti superveľkého mnohonásobne nabíjateľného odpaľovacieho zariadenia. Testy boli podľa denníka úspešné. Noviny neuviedli podrobnosti o type testovaného odpaľovacieho zariadenia a nešpecifikovali, či bol Kim v čase skúšky na polygóne.



Niektorí analytici sa domnievajú, že Kimovou neprítomnosťou sa Severná Kórea snaží znížiť význam testov a zdôrazniť, že ďalšia raketová skúška bola iba súčasťou bežných cvičení.



Iní analytici sa podľa agentúry AFP domnievajú, že Kim na teste v skutočnosti bol, keďže na zverejnených snímkach bolo vidno predmety, ktoré práve on zvyčajne využíva.



K raketovému testu došlo počas prestávky v rokovaniach o denuklearizácii Kórejského polostrova, ktoré KĽDR začala viesť so Spojenými štátmi, a v čase pandémie nového koronavírusu. Pchjongjang z Washingtonu dostal - a odmietol - ponuku na pomoc pri zvládaní epidémie na území KĽDR.



Severná Kórea uzavrela svoje hranice, aby sa pokúsila chrániť pred novým koronavírusom. Je jednou z mála krajín sveta, odkiaľ doteraz nenahlásili žiadneho chorého na chorobu COVID-19, ktorej vo svete podľahlo už takmer 34.000 ľudí.



Experti sa však domnievajú, že je pravdepodobné, že nový koronavírus je aj v KĽDR. V súvislosti s tým sa obávajú, že epidémia koronavírusu by v KĽDR - vzhľadom na jej slabú lekársku infraštruktúru a rozsiahlu podvýživu obyvateľstva - mala katastrofálne dôsledky.