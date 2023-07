KĽDR bránila vo vystúpení v Bezpečnostnej rade OSN raketovú skúšku

New York 14. júla (TASR) - Severokórejský veľvyslanec pri OSN obhajoval vo štvrtok nedávnu raketovú skúšku svojej krajiny počas zriedkavého vystúpenia v Bezpečnostnej rade OSN (BR OSN). Zároveň obvinil Spojené štáty, že ženú situáciu v severovýchodnej Ázii "na pokraj jadrovej vojny". TASR správu prevzala od agentúry AP.



Kim Song na zasadnutí BR OSN uviedol, že stredajší testovací let vyvíjanej rakety Hwasong-18 bol legitímnym uplatnením práva Severnej Kórey na obranu. Zároveň USA obvinil z toho, že v regióne stupňujú napätie jadrovými hrozbami a vyslaním jadrovej ponorky k pobrežiu Južnej Kórey prvýkrát za 14 rokov.



Odpálenie rakety nemalo podľa Kima "žiaden negatívny účinok na bezpečnosť susedných krajín". Poukázal pritom na vyhlásenie Tokia, podľa ktorého raketa dopadla do otvoreného mora mimo výlučnej ekonomickej zóny Japonska.



"Ako môže vypálenie medzikontinentálnej balistickej strely vytvoriť obraz, že susedné krajiny sú v bezpečí?" reagoval na vyhlásenie Kima juhokórejský veľvyslanec pri OSN Hwang Čun-guk.



Podľa diplomatov sa pritom Severná Kórea prihovorila BR OSN prvýkrát od roku 2017.



Pred zasadnutím BR OSN si novinári vypočuli vyhlásenie deviatich krajín rady vrátane USA a Japonska, ku ktorým sa pripojila Južná Kórea. Odsúdili v ňom stredajšiu raketovú skúšku KĽDR. Dodali, že išlo tento rok už o 20. vypálenie balistickej rakety, čo je do oči bijúce porušenie niekoľkých rezolúcií OSN zakazujúcich takéto testy.



BR OSN uvalila sankcie na Severnú Kóreu po jej prvej jadrovej skúške v roku 2006. Sankcie v priebehu rokov sprísňovala a celkovo prijala desať rezolúcii, ktoré sa zatiaľ neúspešne snažia obmedziť financovanie a zastaviť severokórejský jadrový program a program vývoja balistických rakiet.



Poslednú takúto rezolúciu BR OSN prijala v roku 2017. V máji 2022 Čína a Rusko vetovali rezolúciu predloženú Spojenými štátmi na zavedenie nových sankcií voči Severnej Kórei za opakované raketové skúšky. Čína a Rusko odvtedy navyše blokujú akékoľvek kroky BR OSN v tejto súvislosti vrátane prijímania vyhlásení pre médiá, píše AP.