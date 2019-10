KĽDR chce s Južnou Kóreou diskutovať o odstránení spoločného letoviska

Na nedatovanej kombosnímke, ktorú severokórejská vláda poskytla 23. októbra 2019, sú zábery na rekreačné stredisko nachádzajúce sa v Diamantových horách (Kumgang), ktoré navštívil severokórejský vodca Kim Čong-un. Foto: TASR/AP

Soul 25. októbra (TASR) - Severná Kórea ponúkla svojmu južnému susedovi možnosť diskutovať o odstránení zariadení v rekreačnom stredisku, ktoré vybudoval Soul. Oznámilo to v piatok juhokórejské ministerstvo pre zjednotenie, z vyhlásenia ktorého cituje tlačová agentúra Jonhap.Návrh prichádza niekoľko dní po tom, ako vodca Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR) Kim Čong-un nariadil demoláciu týchto budov.Severokórejské médiá v stredu priniesli správu o tom, že Kim kritizoval politiku svojho otca Kim Čong-ila za to, že KĽDR spustila tento projekt spoločne so Soulom.Rekreačný komplex v Diamantových horách (Kumgang) vznikol v roku 1998 ako veľký projekt spolupráce medzi oboma Kóreami. Stredisko uzatvorili v roku 2008 po tom, ako severokórejský vojak zastrelil juhokórejskú turistku, ktorá sa dostala do vojenskej zóny. Soul investoval do tohto projektu značné prostriedky.Kim naznačil veľký záujem o rozvoj cestovného ruchu svojej krajiny ako zdroju príjmov v čase, keď KĽDR čelí globálnym sankciám a hospodárskym problémom. Turizmus však hodlá rozvíjať bez zahraničnej pomoci.Rekreačné stredisko, postavené vďaka investíciám juhokórejských firiem, odvtedy hostilo príležitostné stretnutia rodín rozdelených kórejskou vojnou z rokov 1950-53. Stredisko, spolu s dnes už uzatvoreným priemyselným parkom Kesong, ležiacim severne od ťažko strážených kórejských hraníc, bolo kedysi vnímané ako príklad toho, čo sa dá dosiahnuť napriek vojenskému a politickému napätiu.Letovisko na východnom pobreží predstavuje zriedkavý symbol medzikórejskej spolupráce. Podľa Kima však ide o, aby sa táto lokalita považovala za spoločné vlastníctvo Severnej i Južnej Kórey - leží totiž výlučne na pôde KĽDR.