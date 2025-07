KĽDR chce vyrobiť ďalší 5000-tonový torpédoborec

Pchjongjang 22. júla (TASR) - Severná Kórea plánuje do októbra budúceho roka vyrobiť ďalší torpédoborec s výtlakom 5000 ton, informovali v utorok štátne médiá. Tento rok už severokórejské námorníctvo uviedlo do prevádzky dve takéto plavidlá. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Jonhap.



Pôjde už o tretí torpédoborec triedy Čchö Hjon, ktorý Pchjongjang označuje za „výkonnú vojnovú loď vlastného typu“. Podľa oficiálnej tlačovej agentúry KNCA sa pracovníci lodenice v meste Nampcho v pondelok na zhromaždení zaviazali dokončiť novú vojenskú loď do 10. októbra budúceho roka.



V apríli Severná Kórea predstavila svoj prvý 5000-tonový torpédoborec triedy Čchö Hjon. V júni bolo po opravách spustené na vodu ďalšie plavidlo tej istej triedy. Udialo sa tak mesiac po tom, ako sa loď prevrátila a poškodila pri prvom pokuse o spustenie v máji.



Juhokórejská armáda uviedla, že lode tejto triedy mohli byť vyvinuté s ruskou pomocou, pravdepodobne výmenou za vyslanie tisícov vojakov na pomoc Moskve v bojoch na Ukrajine.



Napriek rastúcemu jadrovému arzenálu a obrovskej stálej armáde s 1,2 milióna príslušníkov sa severokórejské námorné a vzdušné sily považujú za horšie ako juhokórejské. Podľa Jonhapu sa Pchjongjang v uplynulom období snaží budovať nové vojenská plavidlá v snahe diverzifikovať nosiče svojich jadrových zbraní.