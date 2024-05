KĽDR chcela vypustiť vojenský satelit, nosná raketa však vybuchla

Soul/Tokio 27. mája (TASR) - Severná Kórea odpálila v pondelok raketu, ktorá údajne niesla nový vojenský prieskumný satelit. Následne však KĽDR prostredníctvom štátnych médií oznámila, že odpal sa nepodaril, nakoľko nosná raketa explodovala počas prvej fázy letu, a to v dôsledku problémov súvisiacich s motorom na kvapalné palivo. O pravdepodobnom zlyhaní rakety informovala už predtým juhokórejská armáda aj japonské médiá, uvádza TASR.



Juhokórejská armáda uviedla, že k odpalu zrejme došlo zo severozápadnej časti KĽDR, kde sa nachádza severokórejské centrum vesmírnych letov, a to okolo 22.44 h miestneho času (15.44 h SELČ). Pchjongjang ho uskutočnil len niekoľko hodín po tom, ako upovedomil Japonsko, že do 4. júna plánuje vypustiť satelit.



Juhokórejská armáda zároveň oznámila, že v mori objavila trosky rakety. Popredný predstaviteľ japonského ministerstva obrany novinárom povedal, že "raketa nedoletela do oblasti, ktorá bola avizovaná (zo strany KĽDR), a situácia nie je taká, ako ju Severná Kórea plánovala. Stále analyzujeme, či ide o satelit alebo nie".



Japonská verejnoprávna televízia NHK zverejnila video, na ktorom sa zdá, že raketa vybuchla v oblasti blízko hraníc Číny so Severnou Kóreou.



KĽDR oznámila vypustenie satelitu v čase, keď sa v Soule zišli na svojom prvom trojstrannom stretnutí lídri Južnej Kórey, Japonska a Číny.



KĽDR podľa japonskej pobrežnej stráže vydala v súvislosti s plánovaným vypustením rakety so satelitom bezpečnostné upozornenie pre morskú oblasť medzi Kórejským polostrovom, Čínou a oblasťou východne od filipínskeho ostrova Luzon od tohto pondelka do pondelka 3. júna.



Japonská vláda vyzvala obyvateľov na juhu krajiny, aby sa pred raketou preventívne ukryli. Varovanie krátko nato stiahla s tým, že sa neočakáva prelet rakety nad japonským územím. Japonské systémy však následne raketu detegovali a varovali obyvateľov prefektúry Okinava.