KĽDR: Do boja proti “imperialistom“ sa údajne prihlásilo 800 000 ľudí

Soul 18. marca (TASR) - Do severokórejskej armády sa údajne prihlásilo viac než 800.000 mladých dobrovoľníkov, ktorí chcú bojovať proti "americkým imperialistom". Uviedli to v sobotu štátne médiá v KĽDR, informuje agentúra AP.



"Vyše 800.000 funkcionárov mládežníckeho hnutia a študentov z celej krajiny sa rozhodlo dobrovoľne vstúpiť... do Kórejskej ľudovej armády," uviedla v sobotňajšej správe severokórejská tlačová agentúra KCNA, podľa ktorej tak reagovali na prebiehajúce veľké spoločné manévre Washingtonu a Soulu.



Uvedený počet dobrovoľníkov bol podľa nej zaznamenaný v priebehu jediného dňa - piatka 17. marca a zahŕňa mladých ľudí, ktorí budú v armáde slúžiť prvýkrát, alebo ktorí už službu v armáde absolvovali.



Mládežníci sú podľa KCNA odhodlaní "brániť krajinu" a "bez milosti zničiť vojnových štváčov". Zároveň obvinila USA a Južnú Kóreu, že sa pokúšajú rozpútať jadrovú vojnu.



Oficiálny denník vládnucej komunistickej strany v súvislosti s náborom dobrovoľníkov zverejnil fotografie, na ktorých bolo vidno mladých Severokórejcov, ako čakajú na zápis do armády v dlhých radoch.



Masový nábor vojakov údajne prebehol deň po tom, ako Severná Kórea vo štvrtok skúšobne odpálila svoju najpokročilejšiu balistickú strelu dlhého doletu Hwasong-17. Podľa Pchjongjangu išlo o reakciu na "provokatívne" vojenské cvičenia Spojených štátov a Južnej Kórey, ktoré podľa neho eskalujú napätie na Kórejskom polostrove.



Washington a Soul zintenzívnili vzájomnú bezpečnostnú spoluprácu po tom, ako Severná Kórea vlani vykonala rekordný počet raketových skúšok a vystupňovala svoje vyhrážky použitím jadrových zbraní. Tento týždeň americká a juhokórejská armáda odštartovali najväčšie spoločné manévre za posledných päť rokov.