KĽDR druhý deň po sebe vypálila strely na ostrovy Južnej Kórey

Soul 6. januára (TASR) - Severná Kórea v sobotu vypálila ďalších vyše 60 kusov delostreleckej munície do Žltého mora neďaleko pohraničného juhokórejského ostrova Jon-pchjong. Zopakovala tak piatkovú paľbu desiatok striel do tejto oblasti, po ktorej Južná Kórea evakuovala svojich obyvateľov a spustila na danom ostrove vojenské cvičenie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Severokórejské sily dnes približne o 16.00 h až 17.00 h miestneho času (8.00 h a 9.00 h SEČ) vypálili približne 60 striel zo severozápadnej oblasti ostrova Jon-pchjong," uviedol Zbor náčelníkov štábov (JCS) juhokórejskej armády vo svojom vyhlásení. Zároveň vyzval KĽDR na ukončenie tejto paľby.



Severná Kórea v piatok v rámci cvičenia odpálila okolo 200 delostreleckých granátov do tejto oblasti neďaleko námorných hraníc s Južnou Kóreou. Miestne úrady na neďalekých ostrovoch na žiadosť juhokórejskej armády nariadili obyvateľom, aby sa evakuovali do bombových úkrytov.



Soul odpaly KĽDR označil za provokáciu a juhokórejská námorná pechota niekoľko hodín nato uskutočnila "ostré delostrelecké cvičenia so samohybnými húfnicami K9" na ostrovoch Jon-pchjong.



Oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA uviedla, že cvičnú paľbu Pchjongjang uskutočnil v reakcii na vojenské cvičenia Južnej Kórey. KĽDR zároveň odmietla, že by ňou ohrozila mier na Kórejskom polostrove.