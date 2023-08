KĽDR: Druhý pokus o vypustenie špionážneho satelitu nebol úspešný

Pchjongjang 24. augusta (TASR) - Severná Kórea vo štvrtok uviedla, že jej druhý pokus o vypustenie špionážneho satelitu opäť nevyšiel. Informovala o tom štátna tlačová agentúra KCNA, podľa ktorej nešlo o závažný technický problém. Prisľúbila však, že v októbri sa satelit určite podarí vypustiť. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Jonhap.



"Let prvého a druhého stupňa rakety prebiehal normálne, no vypustenie satelitu zlyhalo v dôsledku poruchy núdzového odpaľovacieho systému na treťom stupni," vyhlásila KCNA.



Juhokórejská armáda už predtým uviedla, že KĽDR sa vo štvrtok pokúsila o vypustenie "vesmírnej nosnej rakety" smerom na juh. Severná Kórea okrem toho podľa agentúry Jonhap informovala Japonsko o plánovanom vypustení satelitu a zriadení troch potenciálne nebezpečných námorných zón. Dve sa mali nachádzať západne od Kórejského polostrova a jedna východne od filipínskeho ostrova Luzon.



Severná Kórea sa o vypustenie špionážneho satelitu po prvýkrát pokúsila na konci mája. Nosná raketa sa však v dôsledku abnormálneho štartu dvojstupňového motora zrútila do mora, uviedla vtedy agentúra KCNA.