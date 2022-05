KĽDR hlási ďalších 21 úmrtí na horúčkovité ochorenie

Soul/Pchjongjang 14. mája (TASR) – Od oznámenia prvého prípadu nákazy novým druhom koronavírusu bolo v Severnej Kórei v sobotu hlásených ďalších 21 úmrtí osôb na ochorenie prejavujúce sa horúčkami. Celkový počet prípadov tak stúpol na 27, informuje agentúra DPA s odvolaním sa štátne médiá.



Koľko úmrtí však súvisí s ochorením COVID-19, ktoré tento vírus spôsobuje, nie je známe.



Podľa oficiálnych údajov zverejnených agentúrou KCNA bolo len 13. mája v krajine s 26 miliónmi obyvateľov zaznamenaných 174.000 prípadov tohto ochorenia. Od konca apríla do piatka ho malo približne 524.440 ľudí, z nich sa 243.630 úplne vyliečilo.



Úrady v KĽDR oficiálne oznámili prvé prípady neznámeho ochorenia 12. mája. Prejavili sa u bližšie nešpecifikovaného počtu obyvateľov hlavného mesta Pchjongjang. O deň neskôr médiá informovali, že nákaza sa rozšírila do celej krajiny a podľahlo jej prvých šesť ľudí, pričom u jedného sa zistil subvariant omikronu BA.2.



Severokórejský vodca Kim Čong-un na zasadnutí politbyra vládnucej Strany pracujúcich označil šírenie "zhubnej choroby“ za veľký zvrat v dejinách krajiny, spôsobený nekompetentnosťou a nezodpovednosťou. Zároveň vyjadril presvedčenie, že epidémiu možno dostať pod kontrolu. Vyzval stranícke organizácie na všetkých úrovniach, aby boli "nepriestrelnou stenou v súčasnom intenzívnom boji proti epidémii".



Vo štvrtok zároveň nariadil hermeticky uzavrieť všetky mestá a okresy. Nie je však jasné, ako budú obyvatelia zásobovaní počas zákazu vychádzania.



Severná Kórea v snahe zabrániť zavlečeniu koronavírusu SARS-CoV-2 na svoje územie na jar 2020 úplne uzavrela hranice a výrazne obmedzila obchodovanie s Čínou, pričom všetok tovar bol umiestňovaný do karantény.



Zaočkovanosť proti covidu v KĽDR je prakticky nulová. Úrady odmietli medzinárodnú pomoc a bezplatné dodávky vakcín v rámci programu Covax v obave, že infekciu prinesú zahraniční špecialisti, ktorí prídu do krajiny.