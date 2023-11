KĽDR hlási nesúhlasné prejavy vo voľbách, hoci za hlasovalo 99 percent

Soul 28. novembra (TASR) - Severná Kórea sa v utorok zmienila o nesúhlasných hlasoch v nedávnych voľbách, hoci analytici to odmietli ako pokus o vykreslenie obrazu "normálnej spoločnosti", a nie ako signál významného posilnenia práv v tomto autoritárskom štáte. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry Reuters.



KĽDR má jednu z najprísnejšie kontrolovaných spoločností na svete, pričom vodca Kim Čong-un je obviňovaný z využívania systému protekcie a represie na udržanie si absolútnej moci.



Štátne médiá v správe o výsledkoch nedeľňajších volieb poslancov do regionálnych ľudových zhromaždení uviedli, že proti vybraným kandidátom do provinčných a mestských zastupiteľstiev hlasovalo 0,09 percenta, resp. 0,13 percenta.



"Spomedzi voličov, ktorí sa zúčastnili na voľbách, hlasovalo 99,91 percenta za kandidátov na poslancov krajských ľudových zhromaždení a 99,87 percenta hlasovalo za kandidátov na poslancov do mestských a okresných ľudových zhromaždení," uviedla štátna tlačová agentúra KCNA.



Parlament a regionálne zastupiteľstvá slúžia ako "bábkové" inštitúcie vládnucej Kórejskej strany práce (WPK). Voľby v KĽDR zvyčajne zaznamenávajú volebnú účasť na úrovni vyše 99 percent.



Novembrové voľby sú prvým prípadom od 60. rokov 20. storočia, keď sa Severná Kórea odvolávala na nesúhlasné hlasy v miestnych voľbách, uviedol predstaviteľ juhokórejského ministerstva pre zjednotenie, ktorý má na starosti vzťahy s KĽDR.



Regionálne voľby, ktoré sa konajú každé štyri roky, boli zároveň prvými voľbami od augusta, keď KĽDR revidovala svoj volebný zákon, čím bolo umožnené kandidovať viacerým ľuďom.



"Vykresľovanie demokratickejšej spoločnosti, najmä v porovnaní s Južnou Kóreou a USA, je zamerané na posilnenie legitimity a autenticity režimu na svetovej scéne," uviedol vo svojej správe think-tank Asia Pacific Foundation of Canada.



Na fotografii, ktorú zverejnili severokórejské štátne médiá, je vidieť Kim Čong-una, ako odovzdáva hlasovací lístok, stojac pred dvoma hlasovacími urnami - jedna je zelená pre súhlas a druhá červená pre nesúhlas, uvádza Reuters.



"Diskrétne hlasovanie bude pravdepodobne aj naďalej obmedzené, pretože urny budú nápadne monitorované," uvádza sa v danej správe s tým, že proces výberu kandidátov bude bezo zmeny prísne kontrolovaný Pchjongjangom.



Volebná účasť mierne klesla na 99,63 percenta z 99,98 percenta pred štyrmi rokmi, čo podľa analytikov môže naznačovať menšie oslabenie štátnej kontroly v tejto represívnej krajine, kde sa hlasovanie považuje za všeobecne povinné.