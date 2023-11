KĽDR informovala Japonsko, že sa chystá vypustiť satelit

Tokio 20. novembra (TASR) - Severná Kórea informovala Japonsko, že sa najskôr v stredu chystá vypustiť družicu na obežnú dráhu Zeme. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním na pondelkovú správu japonskej tlačovej agentúry Kjódó.



KĽDR upovedomila japonskú pobrežnú stráž, že satelit vypustí medzi 22. novembrom a 1. decembrom, napísala Kjódó. Japonský premiér Fumio Kišida v reakcii nariadil jednotlivým ministerstvám a vládnym agentúram, aby sa plne pripravili na možný štart severokórejského satelitu.



Soul v nedeľu s odvolaním na informácie spravodajských služieb uviedol, že Severná Kórea by sa do týždňa mohla opäť pokúsiť do vesmíru vypustiť svoju špionážnu družicu. Predchádzajúce dva pokusy Pchjongjangu o umiestnenie svojej družice na obežnú dráhu Zeme neboli úspešné.



Južná Kórea v pondelok vyzvala KĽDR, aby prípravy na vypustenie satelitu okamžite pozastavila. "Ak Severná Kórea napriek nášmu varovaniu pristúpi k vypusteniu vojenskej prieskumnej družice, naša armáda prijme potrebné opatrenia, aby zaručila životy a bezpečnosť ľudí," povedal vrchný veliteľ operácií juhokórejského zboru náčelníkov štábov Kang Ho-pil.



Severná Kórea sa o vypustenie špionážneho satelitu na obežnú dráhu po prvýkrát pokúsila na konci mája. Nosná raketa sa však v dôsledku abnormálneho štartu dvojstupňového motora zrútila do mora, napísala vtedy štátna agentúra KCNA.



Po augustovom druhom neúspešnom pokuse Pchjongjang avizoval, že tretí štart sa uskutoční v októbri. Tento plán však nezrealizoval, pripomína AFP.



Soul tvrdí, že Severná Kórea poskytuje Rusku zbrane výmenou za ruské vesmírne technológie.



OSN zakázala Severnej Kórei vykonávať testy balistických rakiet a jadrových zbraní a uvalila na ňu prísne sankcie. KĽDR však tento zákaz pravidelne porušuje.