KĽDR informovala Japonsko, že v najbližších dňoch vypustí satelit

Soul/Tokio 29. mája (TASR) — Severná Kórea informovala Japonsko, že medzi 31. májom a 11. júnom plánuje vypustiť do vesmíru satelit. Pre agentúru Reuters to v pondelok uviedol predstaviteľ japonskej pobrežnej stráže, ktorý tak potvrdil predchádzajúce správy verejnoprávnej televízie NHK a ďalších japonských médií.



KLĎR tiež Tokiu podľa juhokórejskej agentúry Jonhap oznámila, že počas uvedeného obdobia bude zriadená námorná zóna, do ktorej by nemali vstupovať plavidlá.



O zámere vypustiť satelit informovala KĽDR aj Medzinárodnú námornú organizáciu (IMO).



Úrad japonského premiéra na Twitteri "dôrazne vyzval" Severnú Kóreu, aby družicu nevypúšťala a uviedol, že bude úzko spolupracovať "s relevantnými krajinami, ako sú USA a Južná Kórea".



Severná Kórea oznámila, že dokončila prípravy na montáž svojho prvého vojenského špionážneho satelitu na raketu, čo vyvolalo špekulácie, že by ho mohla vypustiť už v júni.



Severokórejský vodca Kim Čong-un podľa štátnej agentúry KCNA nedávno navštívil nestály výbor zodpovedný za prípravu vypustenia vojenského prieskumného satelitu a schválil jeho "budúci akčný plán".



Analytici tvrdia, že vojenská družica je súčasťou úsilia Severnej Kórey vybavenej jadrovými zbraňami o pokrok v technológii sledovania, ktorá zahŕňa aj bezpilotné lietadlá. Cieľom je zlepšiť schopnosť KĽDR zasiahnuť ciele v prípade konfliktu.



Severná Kórea v posledných mesiacoch vykonala tiež sériu skúšok rakiet a ďalších zbraní, vrátane novej medzikontinentálnej balistickej strely na tuhé palivo.