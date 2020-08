Kim Čong-un po takmer piatich rokoch zvolal zjazd vládnucej strany

Pchjongjang 20. augusta (TASR) - Vodca Severnej Kórey Kim Čong-un po takmer piatich rokoch zvolal zjazd vládnucej Kórejskej strany práce. V poradí ôsmy stranícky zjazd by sa mal konať v januári 2021 a mal by sa zaoberať najmä riešením nepriaznivej hospodárskej situácie KĽDR. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP.



Na januárovom zjazde by mal byť predstavený nový päťročný plán rozvoja krajiny, ktorej ekonomiku vážne postihli medzinárodné sankcie i súčasná koronakríza.



Posledný zjazd vládnucej komunistickej strany sa v KĽDR konal v máji 2016, a to po 36-ročnom období bez konania tohto vrcholného straníckeho zhromaždenia.



Severokórejský vodca zvolanie zjazdu oznámil ešte v stredu na plenárnom zasadnutí ústredného výboru vládnucej štátostrany. Skonštatoval pritom, že sa nedarí dostatočne plniť dlhodobé ciele v oblasti rozvoja národného hospodárstva a výrazného zvyšovania životnej úrovne obyvateľstva. Pri plnení týchto cieľov dochádza podľa Kima k "vážnemu oneskorovaniu", píše severokórejská agentúra KCNA.



Priznaním chýb chce režim "ospravedlniť svoj očakávaný neúspech" v oblasti plnenia vlastných cieľov hospodárskeho rozvoja, citovala agentúra AFP analytika Hong Mina z Kórejského inštitútu pre národné zjednotenie, ktorý sídli v Južnej Kórey.



Na Severnú Kóreu uvalili sankcie Bezpečnostná rada OSN, USA či EÚ v snahe zastaviť ďalší rozvoj jej jadrového a raketového programu. V oficiálnom vyhlásení však štátna agentúra KCNA priamo nespomína sankcie ako dôvod súčasných ekonomických ťažkostí, ku ktorým zrejme prispelo aj šírenie koronavírusu. Po vypuknutí pandémie KĽDR uzavrela svoje hranice, čo výrazne narušilo obchodné vzťahy so susednou Čínou, ktorá je hlavným politickým i ekonomickým partnerom Pchjongjangu.



Viacerí experti sa domnievajú, že plánovaný zjazd je zámerne naplánovaný na január 2021, keď má do funkcie nastúpiť nový prezident USA, ktorý bude zvolený v novembrových voľbách. Na zjazde by podľa AFP mohol Kim predstaviť aj nový prístup k vzťahom s Washingtonom.