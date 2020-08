Kim Čong-un ruší obmedzenie pohybu v Kesongu. Odmieta zahraničnú pomoc

Soul 14. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un zrušil po troch týždňoch v pohraničnom meste Kesong platnosť karanténnych opatrení zavedených z dôvodu rizika šírenia nákazy novým druhom koronavírusu. Informovali o tom v piatok agentúry AP a Jonhap s odvolaním sa na štátne médiá.



Kim toto rozhodnutie prijal na štvrtkovom zasadnutí politbyra vládnucej strany zvolanom s cieľom prediskutovať plány vlády, ako zabrániť šíreniu nákazy, i situáciu týkajúcu sa silných dažďov a záplav, spresňuje severokórejská agentúra KCNA.



Kim počas štvrtkového zasadnutia uviedol, že je zrejmé, že po troch týždňoch je situácia v Kesongu stabilná.



Kim Čong-un v júli vyhlásil pre Kesong - ležiaci neďaleko hraníc s Južnou Kóreou - mimoriadny stav a obmedzenie pohybu obyvateľstva po tom, ako sa do tohto mesta vrátil s príznakmi koronavírusového ochorenia muž, ktorý v roku 2017 utiekol do Južnej Kórey.



Zo strany izolovanej komunistickej Severnej Kórey išlo o prvé oficiálne pripustenie, že koronavírusová pandémia mohla zasiahnuť aj ju.



Pchjongjang dosiaľ tvrdil, že v KĽDR nie je ani jediný prípad infekcie, vyzýval však na ostražitosť a pred vyše šiestimi mesiacmi aj uzavrel štátne hranice.



Na štvrtkovom stretnutí Kim zároveň trval na tom, aby hranice zostali naďalej zatvorené, a z dôvodu možného rizika nákazy odmietol v spojitosti so záplavami akúkoľvek pomoc zo zahraničia.



Agentúra KCNA takisto uviedla, že Kim odvolal z funkcie premiéra Kim Če-rjonga a za jeho nástupcu vymenoval Kim Tok-huna.