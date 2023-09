Kim Čong-un sa po návšteve Ruska vrátil do vlasti

Soul/Pchjongjang 19. septembra (TASR) - Severná Kórea v utorok oznámila, že vodca krajiny Kim Čong-un sa vrátil do vlasti z cesty do Ruska, počas ktorej prehĺbil vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR správu prevzala z agentúry AP.



AP vo svojej správe píše, že oficiálna severokórejská tlačová agentúra KCNA neuviedla veľa podrobností o šesťdňovej ceste, ktorá bola Kimovou najdlhšou zahraničnou cestou od jeho prevzatia moci koncom roka 2011. KCNA však konštatovala, že Kim počas návštevy prehĺbil "súdružské a priateľské vzťahy" s prezidentom Vladimirom Putinom.



Kim Čong-un pricestoval do Ruska minulý utorok obrneným vlakom. V stredu rokoval s Putinom na kozmodróme Vostočnyj, ležiacom približne 8000 kilometrov východne od Moskvy. Po stretnutí Putin hovoril o perspektíve intenzívnejšej spolupráce so Severnou Kóreou a možnostiach vzťahov vo vojenskej oblasti.



Putin na stretnutí s Kimom prijal pozvanie na návštevu Severnej Kórey a ponúkol mu, že jedného z občanov KĽDR vyšle Rusko do vesmíru.



Kim Čong-un počas návštevy podporil Putina a vyjadril presvedčenie, že ruská armáda a ruský ľud zvíťazia nad "zlými" silami, čím nepriamo podporil inváziu ruských síl na Ukrajinu.



Na ruskom Ďalekom východe Kim navštívil kľúčové vojenské objekty a rokoval s ruským ministrom obrany Sergejom Šojguom.



KCNA v predchádzajúcej správe z jeho cesty tiež uviedla, že Kim a Šojgu diskutovali o rozšírení "strategickej a taktickej koordinácie" medzi ozbrojenými silami svojich krajín.



V najnovšej správe KCNA sa uvádza, že Kimov vlak sa dostal cez hraničnú rieku v pondelok ráno. Neuvádza sa však v nej, či vlak následne zamieril do hlavného mesta Pchjongjang alebo inam.



Kim pred cestou do Ruska niekoľkokrát navštívil továrne na muníciu, čo vyvolalo špekulácie, že má v úmysle skontrolovať výrobu zbraní, ktoré majú byť odoslané do Ruska, píše AP.