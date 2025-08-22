< sekcia Zahraničie
Kim Čong-un vyznamenal vojakov navrátených z frontu na Ukrajine
Severokórejská štátna televízia v piatok odvysielala zábery, ktoré podľa jej tvrdení zobrazujú severokórejských vojakov bojujúcich za Rusko v Kurskej oblasti.
Autor TASR
Pchjongjang 22. augusta (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un udelil vyznamenania „hrdinským“ vojakom, ktorí sa vrátili z bojového frontu na Ukrajine. Informovali o tom v piatok tamojšie štátne médiá, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
„Bojové aktivity zahraničných operačných síl dokázali silu hrdinskej (severokórejskej) armády. Oslobodenie Kurska dokázalo bojového ducha hrdinov,“ citovala Kima severokórejská tlačová agentúra KCNA.
Severokórejský líder pred pamätnou stenou s menami padlých vojakov taktiež objímal ich plačúce deti. Podľa agentúry KCNA sa Kim spolu s armádnymi generálmi zúčastnil na koncerte pre vojakov, ktorí sa vrátili z Ruska, a banketu, na ktorom boli prítomní pozostalí rodinní príslušníci.
Kim označil vyslanie vojakov na zahraničnú misiu za „víťazný záver“. Z informácií poskytnutých agentúrou KCNA nebolo jasné, či to znamená stiahnutie severokórejských vojsk z Ruska.
Podľa aprílového vyhlásenia juhokórejských poslancov odvolávajúcich sa na zistenia spravodajských služieb zahynulo na Ukrajine približne 600 severokórejských vojakov z celkového počtu približne 15.000 nasadených. Na základe ich ďalších zistení má KĽDR údajne plánovať ďalšie nasadenie.
Severokórejská štátna televízia v piatok odvysielala zábery, ktoré podľa jej tvrdení zobrazujú severokórejských vojakov bojujúcich za Rusko v Kurskej oblasti. V nedatovanom videu boli uvedené mená a vek vojakov i to, ako zahynuli.
