KĽDR: Kim nariadil armáde zničiť Južnú Kóreu a USA, ak začnú konflikt

Soul 1. januára (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un dal armádnym veliteľom pokyn, aby v prípade vojenskej konfrontácie s Južnou Kóreou a Spojenými štátmi použili "maximálnu silu". Oznámili to v pondelok štátne médiá, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Soul a Washington posilnili obrannú spoluprácu v reakcii na rekordné množstvo testov zbraní, ktoré Pchjongjang vykonal v uplynulom roku.



Kim na stretnutí s hlavnými veliteľmi v Pchjongjangu v nedeľu podľa oficiálnej tlačovej agentúry KCNA povedal, že severokórejská armáda by mala v prípade provokácie "zlikvidovať" nepriateľa. "Ak si nepriateľ zvolí vojenskú konfrontáciu a provokáciu proti KĽDR, naša armáda by mala zasadiť smrtiaci úder, aby ho úplne zničila," vyhlásil.



Severokórejský líder sa predtým počas koncoročného zasadnutia svojej komunistickej strany vyhrážal jadrovým útokom na Soul a nariadil armáde, aby budovala arzenál v rámci prípravy na vojnu, ktorá podľa môže na Kórejskom polostrove "vypuknúť kedykoľvek".



Pri predstavení politického programu na roku 2024 Kim obvinil USA z toho, že pre jeho krajinu predstavujú "rôzne formy vojenskej hrozby". Oznámil tiež, že sa už nebude snažiť o zmierenie a opätovné zjednotenie s Južnou Kóreou, pričom sa odvolal na "nekontrolovateľnú krízu" údajne vyvolanú Soulom a Washingtonom.



Juhokórejský prezident Jun Sok-jol v pondelok povedal, že jeho krajina bude brzdiť vojenské provokácie Pchjongjangu opatreniami v rámci spoločného systému tzv. rozšíreného odstrašovania, ktorý s Washingtonom spustí v prvej polovici tohto roka.



Južná Kórea tiež posilní kapacity svojej armády, pokiaľ ide o preventívne údery, protiraketovú obranu a možnosti reakcie na útoky, uviedol Jun v novoročnom prejave.



Očakáva sa, že KĽDR v roku 2024 zintenzívni testy zbraní - pred novembrovými prezidentskými voľbami v USA. Kim sa podľa mnohých expertov pravdepodobne domnieva, že rozšírenie jadrového arzenálu by mu umožnilo získať ústupky od USA v prípade opätovného zvolenia exprezidenta Donalda Trumpa, napísala agentúra AP.