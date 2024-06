KĽDR: Kim pred možnou Putinovou návštevou ocenil vzťahy s Ruskom

Pchjongjang 12. júna (TASR) - Severokórejský vodca Kim Čong-un v stredu ocenil vzťahy s Ruskom a vyhlásil, že obe krajiny sú "neporaziteľnými spolubojovníkmi". Podľa niektorých správ ruský prezident Vladimir Putin čoskoro navštívi Pchjongjang. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



Kim sa vlani na zriedkavej zahraničnej ceste stretol s Putinom na ruskom Ďalekom východe. Soul a Washington následne vyhlásili, že Pchjongjang posiela Moskve zbrane na použitie proti Ukrajine - čím porušuje sankcie OSN - výmenou za technickú pomoc pri svojom družicovom programe.



Očakáva sa, že Putin v najbližších dňoch navštívi Severnú Kóreu. Kremeľ v máji informoval ruské médiá, že táto cesta sa "pripravuje". Juhokórejská tlačová agentúra Jonhap uviedla, že návšteva by sa mohla uskutočniť "už na budúci týždeň" v rámci turné, ktoré bude zahŕňať aj návštevu Vietnamu.



Väzby medzi Severnou Kóreou a Ruskom "prerástli do nezlomného vzťahu spolubojovníkov", napísal Kim v posolstve Putinovi, ktoré v stredu zverejnili štátne médiá v KĽDR.



Satelitné snímky tiež naznačujú inštalovanie "veľkej stavby" na Námestí Kim Ir-sena v Pchjongjangu. Takáto aktivita býva zaznamenaná počas príprav na vojenské prehliadky alebo zriedkavé návštevy vysokopostavených zahraničných predstaviteľov.



Keď Kim minulý rok navštívil Putina, povedal, že vzťahy s Moskvou sú pre jeho krajinu "prioritou číslo jeden".



Sankcie OSN zakazujú Severnej Kórei akékoľvek testy s použitím balistickej technológie. Moskva v marci využila svoje právo veta v Bezpečnostnej rade OSN, aby sa účinne ukončilo monitorovanie, za čo Pchjongjang Rusku poďakoval.



Severná Kórea odmietla obvinenia, že posiela zbrane do Ruska, a označila to za "absurdné" tvrdenie. V májovej správe Pentagónu sa však uvádza, že Rusko používa na Ukrajine severokórejské balistické rakety. Správa sa odvoláva na analýzu trosiek.



Odborníci uviedli, že počas Putinovej návštevy v Pchjongjangu bude Severná Kórea pravdepodobne presadzovať vývoz väčšieho množstva vojenského materiálu, ktorý sa použije vo vojne na Ukrajine, výmenou za dovoz potravín a energie z Ruska.